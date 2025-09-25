Leganés y Alcobendas se coronan campeones de la Copa Comunidad de Madrid de Voleibol 2025

El municipio de Los Molinos se convirtió este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, en el epicentro del voleibol madrileño al albergar la Copa Comunidad de Madrid de Voleibol 2025, un torneo que reunió a 350 jugadores de 23 equipos y que ofreció un gran espectáculo deportivo tanto en la pista como a través de las más de 12 horas de retransmisión en directo. En el cuadro masculino, el Club Voleibol Leganés revalidó su título de campeón al imponerse en la final al Grupo Egido Pinto, que peleó hasta el final ante un rival de la máxima categoría y se llevó una merecida plata en la Copa CAM.

El MVP masculino fue para Gabriel del Carmen, jugador de Leganés, pieza clave en la victoria de su equipo. Por otro lado, en el cuadro femenino, el oro fue para el Feel Alcobendas, que se llevó la final frente a Madrid Ciudad. Ambos equipos afrontaron la competición con grupos que están formándose con nuevas incorporaciones y preparando la exigente temporada liguera que está a punto de comenzar.

La MVP femenina fue Juliana Ocaña, del Club Voleibol Alcobendas, reconocida por su gran actuación en la final. La entrega de premios contó con la presencia institucional de Pedro Gironés, presidente de la Federación de Madrid de Voleibol, y Javier García Romero, vicepresidente de la FMVB.

Además, por parte del Ayuntamiento de Los Molinos, se unieron a la entrega de premios Pedro Ignacio García Martínez, tercer teniente de alcalde y concejal delegado de Deportes, Digitalización, Transparencia y Administración Municipal, y Miguel Ángel Martín Bonilla, primer teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios al Municipio, Seguridad y Recursos Humanos.

Durante todo el fin de semana, las gradas del Polideportivo Majalastablas se llenaron de aficionados que animaron a los equipos en la lucha por el primer gran título de la temporada, consolidando a Los Molinos como una nueva gran sede del voleibol madrileño. Más allá de los resultados deportivos, la Copa Comunidad de Madrid volvió a demostrar la fortaleza del voleibol madrileño y el interés que despierta entre la afición.

La combinación del gran nivel competitivo, la organización y el respaldo institucional permitió vivir un evento que ha abierto la temporada 2025-2026 con gran éxito.