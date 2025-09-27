Jon Rahm deja boquiabiertos a todos con un golpe espectacular en la Ryder Cup

En una jornada cargada de tensión y dramatismo, Jon Rahm protagonizó uno de los momentos más memorables de esta edición de la Ryder Cup al ejecutar un chip-in asombroso desde una posición casi imposible en el hoyo 8 que decidió el hoyo para Europa.

Un golpe imposible hecho realidad

El escenario era complicado: tras un mal golpe de su compañero Tyrrell Hatton, la bola quedó en el extremo del bunker lateral del hoyo 8, con ambas piernas de Rahm dentro de la arena y la bola encima del nivel de las rodillas, en la orilla del rough de bunker.

Con temple y cálculo milimétrico, Rahm empujó la bola hacia el green y vio cómo rodaba directamente al hoyo para consumar el birdie. Fue un momento increíble para Europa, ya que ese golpe inclinó el partido a su favor en ese punto decisivo.

"Honestamente solo estaba intentando colocarla en el green, que saliera más o menos en línea, y salió perfecto", comentó Rahm tras el golpe. "Un poco de suerte, al menos la bola estaba bien y logré un contacto decente", añadió el golfista de Barrika.