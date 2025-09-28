Europa deja muy cerca la defensa de la Ryder Cup, después de un segundo día este sábado en el que ha vuelto a dominar las dos sesiones contra Estados Unidos, sacando una renta de siete puntos para obligar al anfitrión a una remontada nunca vista en el torneo.

El equipo de Luke Donald firmó el pleno con sendos 1-3, en foursomes y fourballs, para llevar el marcador a 4,5 – 11,5 de cara a la última jornada este domingo, que traerá los doce enfrentamientos individuales. Europa necesita 2,5 puntos de esos 12 que se pondrán en juego para retener la Copa Ryder ganada en 2023 en Roma y lograr su quinta victoria a domicilio en su historia.

El segundo asalto en Bethpage Black estuvo marcado por el ambiente hostil que se desató en especial por la tarde, y con los aficionados que siguieron el duelo de Rory McIlroy y Shane Lowry. Ambos entraron al pique y los insultos se cruzaron en momentos de alta tensión que llevó al torneo a reforzar la seguridad.

El ambiente hostil creció sin duda con la afición local viendo a Estados Unidos al borde del desastre. El equipo de Keegan Bradley, en el alambre desde el viernes, apenas pudo sujetarse con las victorias de Bryson DeChambeau y el novato pero local Cameron Young ante el sueco Ludovic Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick (4 y 2), por la mañana; y la de JJ Spaun y Xander Schauffele, por la tarde ante el español Jon Rahm y el austriaco Sepp Straka.

Rahm vio escaparse su pleno en esta Ryder en los dos últimos hoyos, con la irrupción de Spaun. El vasco había sumado su tercer punto en sesión de foursomes por la mañana junto a Tyrrell Hatton. Después de perder el primer partido, Europa recuperó fuerza por detrás con Tommy Fleetwood y McIlroy, con el inglés de nuevo a gran nivel, y Rahm-Hatton, quienes apenas dieron tregua a sus oponentes.

La pareja británica dominó, salvo en el primer hoyo, a Collin Morikawa y Harris English y llegaron a estar cuatro arriba hasta el 13. Ahí, los americanos pusieron emoción con dos hoyos consecutivos, pero en el siguiente los europeos sentenciaron. También tuvieron controlado casi siempre su partido Rahm y Hatton, que volvieron a demostrar que son una pareja perfecta, ante Xander Schauffele y Patrick Cantlay por 3 y 2.

El de Barrika dejó el golpe de la mañana y se sacó de la chistera un chip lejano y en complicada posición a orillas del bunker para embocar y ganar el hoyo 8 y volver a coger ventaja. El dúo europeo la amplió en el 12 y supo contrarrestar los intentos de sus rivales para terminar conquistando el partido en el 16.

El 'foursome' que cerraba la matinal del sábado también acabó de color azul. La Ryder volvió a dejar claro que ser el número uno del mundo no es una ventaja y Scottie Scheffler lo sufrió de nuevo cayendo con Russell Henley ante el noruego Viktor Hovland y el escocés Robert McIntyre por 2 arriba.

Los estadounidenses pudieron equilibrar dos hoyos de desventaja en el 13, pero la defensa europea dejó momentos para el recuerdo, con McIntyre en el 15 y Hovland en el 17, dos sensacionales y complicados birdies cuando parecían perdidos, para mantenerse un hoyo arriba al 18 y asegurar un broche feliz para Europa (3.5-8.5).

El equipo de Donald parece decidido no solo a ganar sino a aplastar si puede al rival. Estados Unidos trató de asomar la cabeza con la calidad de su ranking en los fourballs, pero la tarde fue también europea. Las chispas no tardaron en saltar con McIlroy y un Lowry que se encargó de sujetar a la pareja para ganar por dos arriba a Justin Thomas y Cameron Young.

Rory just dropped the most epic moment at this Ryder Cup. Tells a rowdy fan to "Shut the F up!". Then proceeds to hit an unbelievable shot to 4 feet and close out the match. This is Rory’s Ryder Cup so far. pic.twitter.com/BURng0QTna — Rick Golfs (@Top100Rick) September 27, 2025

Fleetwood, el único golfista capaz de ganar los cuatro puntos de parejas a domicilio, triunfó de nuevo junto a Justin Rose ante Scheffler y Bryson DeChambeau, artillería pesada quemada por su capitán, por 3 y 2. A Rahm se le escapó la puntilla pero el último en reír fue el equipo europeo, con la exhibición de Matthew Fitzpatrick y Hatton ganando en el 18 a Cantley y Sam Burns.