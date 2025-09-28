Europa impide el milagro americano y retiene la Ryder Cup

El equipo de Europa se ha proclamado este domingo campeón de la Ryder Cup 2025 tras alcanzar los 14 puntos necesarios para superar a Estados Unidos y retener la corona ganada hace dos años en Roma.

El equipo europeo, capitaneado por Luke Donald y con Jon Rahm y Rory McIlroy como estrellas, llegaba al último día de competición con una ventaja de siete puntos (11,5 – 4,5), pero tuvo que sufrir de lo lindo para sumar los 2,5 puntos que necesitaba para ser campeón, ante la reacción de orgullo de Estados Unidos.

La victoria de Ludvig Aberg, unida a los medios puntos sumados por Matt Fitzpatrick, Shane Lowry y Viktor Hovland (empate con Harry English por su retirada por lesión), terminaron por entregar a Europa la Ryder Cup.

Desde que la Ryder Cup disputara su primera edición en 1927, Estados Unidos ha logrado 27 victorias por 16 de Europa. Sin embargo, de las últimas once ediciones, el Viejo Continente ha ganado la copa en ocho ocasiones mientras que su rival americano ha computado tres triunfos.