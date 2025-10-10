Mediaset emitirá la NFL desde este mismo domingo 12 de octubre. Esta sorpresa televisiva llega de la mano de la National Football League (NFL) de Estados Unidos para emitir en España los principales encuentros de fútbol americano. Es, sin duda, un salto de visibilidad fuera de las fronteras americanas ya que, además, se emitirá en abierto.

Desde este domingo, Mediaset España ofrecerá una selección de los encuentros más relevantes de la liga, con la Super Bowl LX como colofón y una cobertura que combina televisión en Cuatro y ventana digital en Mediaset Infinity. No debemos olvidar que la final de la Super Bowl es una de las competiciones deportivas más seguidas en el mundo, siendo su mayor escaparate la actuación del intermedio que cada año protagonizan estrellas de renombre. Este 2025 será Bad Bunny el que cante en el descanso.

De igual modo, Mediaset ha detallado cuál será su estrategia de emisión a través de sus canales lineales y digitales. Por ejemplo, Cuatro será el canal en el que se emitirán los principales encuentros de la competición desde este domingo, 12 de octubre. La cadena emitirá el partido más importante de la jornada, el tradicional Sunday Night Football, hasta el próximo 4 de enero.

Pero además, será Cuatro donde se podrán ver tres encuentros de los play-offs, donde se conocerán los contendientes de la Super Bowl LX. La gran fiesta del fútbol americano se emitirá también en España, incluyendo el show intermedio. Además, la cadena ofrecerá el 2025 NFL Madrid Game el domingo 16 de noviembre a partir de las 15:30 horas, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu.

Y, ¿quiénes serán los que pondrán voz al espectáculo de la NFL en Mediaset? Las voces elegidas por Mediaset son José Antonio Ponseti e Iker Sagasti. No obstante, también se ha anunciado la incorporación de Javier Gómez, perfil destinado a Mediaset Infinity, además de los expertos Luis Jones y David 'Serpi'.

Pero las noticias no terminan aquí ya que la cobertura continuará en ElDesmarque donde se reforzará la presencia de la NFL con contenidos específicos en sus informativos y con un espacio semanal de madrugada, pensado para explicar claves del juego, seleccionar lo mejor de cada jornada y contextualizar historias y protagonistas.