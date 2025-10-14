El actor, cantante y ahora deportista Juan Manuel Montilla, conocido como 'El Langui', se ha estrenado en su primera competición internacional de boccia con un bronce individual y un oro por equipos en el World Challenger de Olbia (Cerdeña). De hecho, este lunes se hacían con la medalla por equipos junto a Desirée Segarra y Ainhoa Meñaka, tras imponerse a Francia por 6-4 en la categoría BC1-BC2 para deportistas con parálisis cerebral.

Pero, ¿cuánto lleva compitiendo en la boccia? Tan solo hace un año que el madrileño comenzó a competir en la boccia, una compleja combinación de táctica y habilidad. Es cierto que 'El Langui' ha confesado en diferentes ocasiones que se le había quedado una espina con el deporte. De pequeño le gustaba mucho el fútbol y fue "su hilo conductor para superarse". De niño le ayudó a aprender a vestirse, a calzarse, a caminar, levantarse del suelo... Pero según se fue haciendo mayor, se desilusionó porque los demás ya empezaron a jugar al fútbol base y él no podía. "Entré en barrena y me aferré al hip-hop", por lo que, en ese momento, dejó aparcado el deporte por la música y luego la actuación.

No obstante, lo que empezó casi como un hobby en 2024 cuando Raúl González 'Champi' lo reclutó para la boccia, va tomando forma y apunta alto. Primero fue campeón de la Liga Andaluza, después ganó el oro en la Copa de España y luego el bronce en el Campeonato de España. Ahora, en su primera competición internacional, ha ganado dos medallas.

'El Langui' debutó este sábado como deportista paralímpico profesional en una competición internacional y lo hizo logrando una medalla de bronce en la modalidad BC1. Su llegada a la medalla fue complicada ya que venció al italiano Riccardo Zanella (4-1) en cuartos de final, pero en semifinales cayó ante el que después sería campeón, el israelí Sergiy Babayan (3-4), lo que lo mandó al partido por el tercer y cuarto puesto. Allí, el Langui superó al francés Jean Christophe Tabary y logró hacerse con la medalla de bronce.

Además de El Langui, también consiguieron una medalla para la delegación española Ainhoa Meñaka, que fue plata en BC2, y Desirée Segarra, quien logró la medalla de bronce en BC1. La selección española venció en la cuarta ronda a Bélgica por 6-4 y en el partido definitivo a Francia, con el mismo marcador.

⚫️Boccia l World Challenger 🇮🇹 El 'langui'🇪🇸 MEDALLA DE BRONCE en su debut internacional con españa🥉 El actor español debuta internacionalmente subiéndose al podio en la modalidad BC1. También han conseguido medalla Ainhoa Meñaka (plata) y Desirée Segarra (Bronce) pic.twitter.com/EoGwbQJMLP — DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) October 11, 2025

¿Qué es la boccia?

La boccia es un deporte que combina táctica y habilidad. Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca, a la vez que intentan alejar las de sus rivales.

Generalmente, los jugadores BC1 tienen limitaciones severas de actividad que afectan a piernas, brazos y tronco, y suelen depender de una silla de ruedas eléctrica. Pueden competir con ayuda de un asistente.

Así, el Langui ha pasado de levantar el premio Goya o el de los MTV a coger medallas y trofeos deportivos. Recordemos que tan solo le hicieron falta cinco meses de entrenamiento y competición para alzarse con su primer título en Andalucía, concretamente en Mijas, en marzo de 2025, creciendo a pasos agigantados en un deporte muy popular en el deporte paralímpico pero bastante desconocido para la mayoría.