El famoso youtuber MrBeast está continuamente poniendo retos en sus vídeos y llamando a gente famosa para que los realice. Esta vez ha sido Melissa Jefferson-Wooden, la nueva reina de la velocidad, quien se ha sometido a uno de estos desafíos: una carrera de 100 metros contra un centenar de hombres.

Recordemos que Jefferson-Wooden, de 24 años, viene de ganar tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio y es la fuerza dominante en el sprint femenino en 2025. De hecho, ganó el oro en los 200 metros y en el relevo 4×100 metros, pero fue en la final de los 100 m cuando sorprendió al mundo del atletismo, cruzando la meta en 10,61 segundos, convirtiéndola en la cuarta mujer más rápida de todos los tiempos.

MrBeast no quería dejar pasar la oportunidad de tener a la atleta en su canal y buscó cómo llamar su atención. Para hacer aún más atractiva la carrera, el youtuber puso en juego un dineral para el ganador, 100.000 dólares, que se acabó embolsando la atleta estadounidense. Pero, ¿qué debían hacer los participantes del reto?

El desafío era muy simple. Los participantes debían correr 100 metros en el menor tiempo posible y, quien llegara antes a la meta, se llevaría esa cifra de dinero. Pero los estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte no tuvieron ninguna posibilidad frente a la atleta profesional. ¿El resultado? Lo esperado, ya que la mujer más rápida del mundo es más rápida que atletas universitarios.

De hecho, desde el disparo inicial, la velocidad de Jefferson-Wooden salió a relucir y, aunque su salida no fue la más explosiva, recuperó terreno rápidamente y mantuvo la ventaja hasta la línea de meta. Tanto es así que, solamente uno de los cien rivales, el dorsal 35, fue un peligro real para su triunfo. El evento se llevó a cabo en el campus de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), en un trayecto de un poco más de cien metros, recorriendo dos campos de fútbol.

Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 vs. 100 random men! She won.🤣pic.twitter.com/uiEE5kDgl1 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) October 12, 2025

El reto fue seguido por numerosas personas en las gradas y se retransmitió en directo por YouTube, por lo que se volvió rápidamente viral. El desafío fue al más puro estilo estadounidense, y sirvió para revalorizar el mérito de Melissa Jefferson-Wooden y logró demostrar que las mujeres pueden competir al máximo nivel incluso en contextos no convencionales.

Pero, si uno ve el vídeo en YouTube verá que es un vídeo de 27 minutos que contiene varios desafíos con estrellas del deporte, y hasta la fecha ha sido visto más de 50 millones de veces en solo dos días. Además, hay que tener en cuenta que fue filmado dos semanas después del glorioso trío Melissa Jefferson-Wooden en Japón, mientras su fama seguía creciendo.