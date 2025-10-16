Loida Zabala cuando sube a una tarima levanta los kilos, su peso y su historia. A sus 38 años tiene un cáncer de pulmón avanzado y metástasis en el cerebro, el hígado y el riñón, pero ella nunca se rinde y en Egipto ha vuelto a desafiar todos sus límites.

La joven extremeña volvió a dar muestras de su capacidad con una buena actuación en los Mundiales de El Cairo. Recordemos que hasta el último momento fue duda debido a unos ataques epilépticos sufridos por los efectos secundarios de la medicación. Pero nada la frena. Cuatro diplomas en cinco Juegos Paralímpicos la respaldan…

Ahora, en Egipto, comenzó con un levantamiento de 95 kilos, al que le siguió otro de 100 y el último de 105 que le permitió batir su propio récord de España y alcanzar un total de 300 kilos que le permitió estar peleando por las medallas. Recordemos que Loida Zabala batió en febrero el récord de España de halterofilia paralímpica.

🏋️‍♀️#ParaPowerlifting Mundial en El Cairo 🇪🇬 Loida Zabala -67kg♀️ Grupo B

4️⃣ Mejor levantamiento: 105kg

3️⃣ Suma Total: 300kg 💪 Gran competición de Loida con 3 intentos válidos de gran nivel y terminando muy contenta! El grupo A decidirá su puesto final. 🙌 Eres increíble Loida! pic.twitter.com/QOz3izJufQ — La Antorchita (@la_antorchita) October 15, 2025

Pero no ha sido todo bonito hasta llegar a esta competición, de hecho, hace tan solo seis días, Zabala estuvo en Urgencias por petición de su oncóloga. Pero ella no iba a consentir quedarse ingresada, quería ir al mundial: "Perdone, es que no quiero que me ingreséis, el domingo me tengo que ir al mundial de Egipto", dijo a quienes le atendieron. Ella misma reconoce que es algo impensable para mucha gente lo que ella hace… "Sé que hay personas que no me comprenden, y siento ser así, no me siento como un ejemplo a seguir pero ¿cómo debes actuar si tienes un cáncer incurable y tienes muchos ataques epilépticos por la metástasis? Mi forma de ser, ocurra lo que ocurra, me empuja a cumplir mis sueños, a disfrutar de la vida que me quede".

Años de enfermedad y deporte

Loida fue diagnosticada en octubre de 2023 de un cáncer de pulmón con metástasis múltiples. Los médicos no le dieron mucho tiempo pero ella sigue aquí y compitiendo al máximo nivel… Si bien es cierto que en los últimos días, justo antes de viajar a Egipto, sufrió una serie de ataques epilépticos consecuencia de la medicación. Pero viajó y rompió su propio récord.

De hecho, este miércoles subió al press banca con la determinación que solo tienen quienes han perdido el miedo. Abrió con un levantamiento limpio de 95 kilos. Luego pidió 100, y los alzó sin titubeos. En el tercero, el decisivo, cargó la barra con 105 kilos. Se concentró, visualizó cada milímetro del movimiento, y ejecutó. La barra subió como si el peso real lo llevara su alma. Récord de España.

Pero no es la primera vez sino la segunda que completa tres levantamientos válidos en una competición internacional, junto a los Juegos Paralímpicos de París 2024. El total acumulado de 300 kilos la colocó entre las tres mejores del grupo B de -67 kilos. Un nuevo peso para ella, que anteriormente competía en -50 kilos.

Paralizada pero adelante

No hay que pasar por alto que Loida lleva en silla de ruedas desde los once años, cuando una mielitis transversa le paralizó las piernas. Años después, desde que se adentró en la halterofilia, sus números han sido de récord: veinte veces campeona de España, oro en los Open de Rabat y Tesalónica, campeona de Europa en Tiflis en 2022, numerosas medallas en Copas del Mundo y cinco participaciones paralímpicas con cuatro diplomas en su haber.

Tras el logro en Egipto, Loida apunta al Campeonato de Europa de 2026. "Quiero volver a ser campeona continental". Además, su oncóloga, Maru Olmedo, ya tiene preparado el siguiente tratamiento para cuando el actual deje de hacer efecto.

Pero todo le hace tener presente que no está por casualidad, su móvil tiene una alarma programada para 2028 que le recuerda que está venciendo todo pronóstico médico… "No recuerdo la fecha exacta. Según las estadísticas, ese día ya no debería estar viva", comentaba con una sonrisa serena hace unos meses. El título de esa alarma resume todo: "Sigues viva".