Pablo Urdangarin y el peso de su apellido: "Lo llevo con bastante honor y nunca me ha caído 'hate'"

El pasado 14 de diciembre, Pablo Urdangarin recibió la llamada de la selección nacional de balonmano para disputar dos amistosos en Suecia los días 30 de octubre y 2 de noviembre. El hijo de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina es uno de los jugadores más destacados del Granollers y ha hablado sobre sus sensaciones y otros temas en El Larguero.

A sus 24 años, el joven ha explicado cómo recibió la noticia de Jordi Ribera para comunicarle su convocatoria con Los Hispanos: "Me escribió diciendo si podía hablar y me llamó el día después de jugar contra el Barça. Fue básicamente para decirme que confiaba en mí para la semana".

Además, reconoció que "desde que me llamó no me lo quito de la cabeza y estoy con unas ganas que me muero". Al enterarse de la convocatoria estaba con su pareja y lo primero que hizo fue "llamar a mis padres y después se lo explicó a mis hermanos", comentó.

👑📻 Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y Borbón, más conocido como Pablo Urdangarín, en #ElLarguero ➡️ Octavo en la línea de sucesión al trono y desde esta semana jugador convocado con 'Los Hispanos' 👉 "Estoy con unas ganas de jugar que me muero" pic.twitter.com/mUOW8txkwR — El Larguero (@ellarguero) October 28, 2025

Pablo Urdangarin también recordó el momento en el que tuvo que decidir si quería seguir adelante en este deporte, continuando los pasos de su padre en la cancha: "Al acabar el colegio fue un momento de pensar si quería seguir jugando a balonmano en serio o pasar a otra cosa. Decidí probar. Me fui a Alemania un año para ver si era de verdad lo que me gustaba y me encantó. Y aquí estoy ahora", aseguró.

La relación con su padre

"Hablamos mucho de balonmano", explicó el sobrino del Rey. "Le llamo antes de cada partido para comentarlo y ver cómo estoy anímicamente. Me da consejos no sólo de balonmano, sino de temas de confianza en mí mismo, de la actitud, de disfrutar... Me ayuda mucho", confesó el lateral.

El jugador es consciente de las connotaciones del apellido Urdangarin, pero reconoció que hasta la fecha no le ha "perjudicado nunca". "Lo llevo con bastante honor y nunca me ha caído ningún tipo de hate. Me lo he tomado bastante bien y tener a mi padre, que ha sido leyenda del balonmano, me encanta. Me siento orgulloso de mi padre aunque no lo haya podido ver jugar", declaró.

🤾‍♂️ 🇪🇸 Pablo Urdangarín, en #ElLarguero 👉 "Nunca me ha perjudicado ser el hijo de... siempre lo he llevado con mucho honor. Tener a mi padre que ha sido leyenda del balonmano, pues eso me encanta, me siento orgulloso de mi padre, aunque no lo haya podido ver jugar" pic.twitter.com/bhHt24ZczV — El Larguero (@ellarguero) October 28, 2025

Pablo Urdangarin admitió que en algunos enfrentamientos hay gente que le increpa, pero él lo percibe como un impulso positivo y fruto del trabajo bien hecho: "De vez en cuando, cuando un partido se pone caliente recibes algunos insultos, pero me lo tomo como que estoy haciendo algo bien porque me están intentando sacar del partido".