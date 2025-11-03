Marcelo Vieira, leyenda del Real Madrid y actual presidente de Skull FC en la Kings League, sigue demostrando que el talento no se pierde con los años. A sus 37 años, el brasileño se ha vuelto a vestir de corto esta semana, participando en dos jornadas del torneo creado por Gerard Piqué. Aunque su equipo no logró la victoria en ninguna de las dos oportunidades, Marcelo dejó huella con una jugada que ya circula por todo internet: un regate de otra época que provocó una ovación unánime y reacciones de excompañeros como Neymar, Vinicius, Puyol o el propio Piqué.

Concretamente, en el duelo frente al xBuyer Team, conjunto presidido por los hermanos Javier y Eric Ruiz —reconocidos seguidores del Barça—, el brasileño marcó un gol en el arranque del partido, durante el 4 vs 4 inicial, pero Skull FC acabó cayendo por 3-5, quedando eliminado de la Playoff Week. Sin embargo, la atención no se centró solo en el resultado, sino en el polémico final del encuentro.

¿Qué sucedió? Durante la segunda parte, Marcelo cayó dentro del área tras una entrada de Mario Reyes y reclamó penalti con insistencia. Tras la revisión de la jugada, los árbitros señalaron saque de esquina, lo que desató la indignación del exmadridista. El brasileño protestó con gestos de desaprobación, pidió el cambio y se retiró visiblemente molesto del campo.

Poco después, Marcelo expresó su frustración ante las cámaras: "me han hecho un penalti clarísimo. Vengo de Madrid para el show, pero esto ensucia el tema. Voy a hablar con Piqué". El brasileño no se quedó ahí y su enfado quedó claro ya que, en sus declaraciones, insinuó que la decisión arbitral no había sido casual: "Me parece que lo han hecho para putearme. Ha sido tan claro y no lo han querido mirar. Es lo que hay, que siga el show".

Lejos de quedar en el Cupra Arena, la situación se tensó aún más cuando Marcelo publicó un mensaje en X (Twitter) acompañado de un vídeo de la jugada.

https://t.co/gTOH386XUr En BARCELONA siempre pasa lo mismo desde hace muuuucho tiempo…

Estamos acostumbrados 😘

Digo algo más ? — Marcelotwelve (@MarceloM12) November 2, 2025

El comentario desató una oleada de respuestas entre aficionados de Real Madrid y FC Barcelona, reavivando el eterno debate sobre los arbitrajes en los Clásicos y los guiños al llamado "caso Negreira". Pero además, los hermanos Buyer aprovecharon la polémica para responder con ironía: "Vaya piscina. ¿Esto dónde te lo enseñaron? ¿En el Bernabéu?".

Entre el talento que aún conserva y la polémica que nunca le ha sido ajena, Marcelo ha vuelto a demostrar que, incluso lejos del Bernabéu, sigue siendo capaz de acaparar titulares dentro y fuera del campo.