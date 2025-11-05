Del Bosque, Jero García y Montse tomé serán premiados en Guadalajara

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, y el presidente y fundador de la Asociación VIP Deportivo, Víctor Pablo Prado, han presentado este miércoles la quinta edición de la Gala de Premios VIP Deportivo, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre a las 18.00 horas en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de la capital alcarreña.

Por primera vez, este evento de referencia nacional en el ámbito deportivo y periodístico sale de la Comunidad de Madrid y llega a Castilla-La Mancha, consolidando su dimensión nacional, según ha destacado el Ayuntamiento.

Armengol Engonga, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara (d), y Víctor Pablo Prado, Presidente y Fundador de la Asociación VIP Deportivo.

"Es un orgullo para nuestra ciudad albergar esta gala que reconoce no solo los logros deportivos, sino también los valores que hacen grande al deporte: esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo, igualdad e inclusión», ha valorado Engonga.

La Gala reunirá a deportistas, periodistas, instituciones y organizaciones de toda España, en un encuentro que celebra el talento, la trayectoria y el compromiso con el deporte.

Víctor Pablo Prado ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, subrayando que "la Gala VIP Deportivo nació hace cinco años desde esta asociación joven con el propósito de dar visibilidad a los protagonistas del deporte y el periodismo, y esta edición marca un momento muy especial al celebrarse por primera vez fuera de Madrid".

Durante el acto se entregarán 10 galardones y cuatro reconocimientos especiales, entre ellos el Premio a los Valores del Deporte, a la Fundación Jero García; el Premio al Impulso del Deporte Base, a la Gothia Cup; el Premio al Fútbol Femenino, a Woman Goal; el Premio a la Salud Mental, a Open Mind; el reconocimiento a la Mejor Federación del Año, a la Real Federación Española de Natación; el Premio a la Superación, destinado a Marta Francés; el premio al Mejor Deportista de Guadalajara, para Lena Moreno Reyes; el premio al Mejor Periodista Deportivo, para Julio Maldonado ‘Maldini’; el galardón al Liderazgo Deportivo, para Montse Tomé, o el premio Cultura y Deporte, para Vicente del Bosque.

Los reconocimientos especiales serán para Guillermo Domínguez, jefe de Deportes del Grupo Libertad Digital, por su trayectoria periodística; el proyecto SaveFootball, como proyecto de concienciación; el Ayuntamiento de Guadalajara, por su colaboración en el aniversario; la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, por su Inclusividad en el Deporte.

La entrada será gratuita y estará disponible a través de www.eventbrite.com, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda disfrutar de esta gran tarde-noche dedicada al deporte y la comunicación.