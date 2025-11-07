El exestrella de la NFL Antonio Brown, siete veces elegido al All-Star y campeón de la Super Bowl 2021 con los Tampa Bay Buccaneers, ha sido arrestado en Dubái y extraditado a Estados Unidos. El motivo es que la policía de Miami lo acusa de intento de asesinato por un tiroteo ocurrido el pasado 16 de mayo de 2024 durante un evento de boxeo amateur en el que Brown participaba como invitado.

Según el comunicado de las autoridades locales, Brown, de 37 años, se encuentra bajo custodia en el condado de Essex (Nueva Jersey) a la espera de su traslado a una prisión del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con la orden de arresto emitida en junio, varios testigos afirmaron haber visto al exjugador disparar contra un hombre tras un enfrentamiento físico en el estacionamiento del recinto. La investigación sostiene que Brown arrebató un arma a un guardia de seguridad y disparó dos veces contra su oponente antes de que intervinieran agentes policiales.

Las grabaciones de video, citadas por el Miami Herald, muestran el forcejeo previo y el momento en que Brown se hace con la pistola. La víctima —cuya identidad no ha sido revelada— sobrevivió al ataque tras recibir atención médica y fue dada de alta el mismo día.

Brown alegó defensa propia

Tras conocerse la orden de arresto en junio, Antonio Brown negó las acusaciones y aseguró en la red social X (antes Twitter) que había sido "atacado por múltiples individuos" que intentaron robarle sus joyas y agredirle físicamente.

El exjugador, que entonces se encontraba fuera del país, no se entregó a las autoridades, pese a que se le ofreció hacerlo bajo fianza de 10.000 dólares con arresto domiciliario. En un mensaje posterior, escribió: "Estoy fuera del país, no voy a entregarme".

Pero, ¿dónde estaba Antonio Brown? Pues, después de meses de búsqueda, agentes de la Unidad de Inteligencia sobre Armas de Fuego y del Equipo de Captura de Delitos Graves lograron ubicarlo en Dubái. Con la cooperación de fiscales y alguaciles federales, se ejecutó la orden de arresto y Brown fue extraditado a Estados Unidos a comienzos de noviembre.

"Antonio Brown fue localizado en Dubái y detenido. Ha sido extraditado al condado de Essex (Nueva Jersey) por los alguaciles de Estados Unidos, donde permanece bajo custodia a la espera de su traslado al condado de Miami-Dade", señala el comunicado oficial. Pero además, el departamento de policía de Miami confirmaba que Brown fue identificado por varios testigos presenciales y que las pruebas recabadas respaldan la acusación de intento de asesinato.

La policía sostiene que, aunque Brown no portaba el arma al momento de su primera detención, el video muestra claramente que la tomó de un guardia de seguridad antes de disparar. Por ahora, el caso se encuentra en fase de instrucción, y el tribunal deberá determinar si se mantienen los cargos de intento de asesinato con arma de fuego y posesión ilegal de arma, que podrían acarrearle penas de hasta 30 años de prisión.

Un historial de incidentes fuera del campo

Este nuevo caso no es el primer episodio controvertido en la vida del exjugador. De hecho, Antonio Brown ha estado envuelto en varios conflictos legales y personales desde su salida de la NFL.

En 2019, fue acusado de agresión sexual por una exentrenadora, un caso que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial dos años después. Poco después, en 2022, su carrera deportiva llegó a su fin tras un incidente mediático durante un partido con los Buccaneers frente a los New York Jets: Brown se quitó el uniforme en pleno encuentro y abandonó el campo ante la sorpresa del público y sus compañeros.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por episodios de comportamientos erráticos, sanciones deportivas y problemas financieros. No obstante, el tiroteo en Miami, según la policía, es el más grave de los incidentes que ha protagonizado hasta la fecha.

La caída de Antonio Brown simboliza una de las trayectorias más abruptas en la historia reciente de la NFL. Considerado durante años como uno de los mejores receptores de la liga, acumuló siete participaciones en el Pro Bowl y más de 12.000 yardas de recepción a lo largo de su carrera. Ahora, su futuro se decide en los tribunales.