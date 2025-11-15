El Bernabéu, irreconocible: la 'americanización' del templo madridista para la NFL

La Liga Nacional de Fútbol Americano – NFL – desembarca en España después de haber pasado por otros cinco países extranjeros – Reino Unido, Irlanda, Brasil, Alemania y México –. El Santiago Bernabéu ha sido el elegido en este caso para albergar el partido que enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders en Madrid. Para poder albergar este encuentro, el estadio ha debido someterse a algunos cambios.

Una de las mayores transformaciones es la del terreno de juego. El césped mide 105 metros de largo, mientras que los de la NFL la extensión es de cuatro centímetros más, 109 – lo que equivale a 120 yardas –. En total, son 100 yardas más 10 en cada extremo que se corresponden con las zonas de touchdown. Para ganar espacio, se han quitado asientos tanto de la grada del Fondo Norte como de la del Sur.

Sobre césped, los operarios han pintado las líneas características del fútbol americano: las marcas de yardas cada cinco metros, las zonas de anotación o endzones en ambos extremos, y las líneas laterales que delimitan el campo. Donde hace unos días había porterías de fútbol, ahora se alzan los postes amarillos de los field goals.

Banquillos y vestuarios para el triple de personas

La parte de los banquillos también ha sufrido modificaciones. En la Liga Nacional de Fútbol Americano, los equipos se colocan cada uno en una banda del terreno de juego, en todo lo ancho. A diferencia de una plantilla de fútbol, formada por entre 25 y 30 personas, se trata de 53 jugadores más la parte del cuerpo técnico, pudiendo llegar a 100 personas por equipo. En este caso, se parte con la ventaja de que el ancho es mayor que un campo de NFL por lo que no se han necesitado cambios en las filas laterales.

Otro de los lugares que han pasado por metamorfosis han sido los vestuarios. Se han debido ampliar para que los 53 jugadores puedan cambiarse y ducharse. Por otro lado, las escaleras utilizadas en los partidos de fútbol por el Real Madrid y sus rivales para saltar al césped del Bernabéu no serán utilizadas el domingo durante la jornada 11 de la temporada regular de NFL. En su lugar, se han creado zonas en ambas esquinas de los banquillos para que los jugadores y entrenadores dispongan de mayor espacio y comodidad. Hay que señalar que, algunos de los miembros del cuerpo técnico, se colocan en las cabinas de televisión para poder ver el partido desde lo alto.

Distinta sala de prensa y concierto al descanso

Respecto a la sala de prensa, se ha organizado una nueva sala en la zona mixta, pues cada equipo utiliza una diferente. El Museo con los trofeos del Real Madrid ha dejado espacio al Museo de la NFL, creando distintos espacios por los rincones del Bernabéu con elementos relacionados con la NFL como equipaciones históricas. Incluso, se ha cedido parte de la tienda oficial del club para vender merchandising relacionado con la liga de fútbol americano.

En cuanto al techo del estadio, tres banderas colgarán de él: la de España, la de la NFL y la de Estados Unidos. En el inicio del encuentro, el himno de este último país será el que suene para dejar paso en el descanso a las actuaciones de Daddy Yankee y Bizarrap. Con motivo de estas actuaciones también se ha trabajado para reducir el ruido exterior y evitar problemas con los vecinos a partir del domingo a las 15:30 de la tarde.

Las obras realizadas han obligado a cerrar el Tour del Bernabéu desde el jueves hasta el domingo. Todo para que los Miami Dolphins y los Washington Commanders se sientan como en casa. Cuando termine el partido, el coliseo madridista volverá a recuperar su aspecto futbolístico después de escribir una página más en la historia al ser escenario del primer encuentro en España de NFL.