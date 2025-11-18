El sueño americano en Madrid: así triunfan los Bravos gracias a la NFL y una alianza clave

La NFL cada vez tiene más aficionados en España y eso se nota en las cifras del partido del pasado domingo en el Bernabéu… Pero además, para un número creciente de aficionados en la capital, el equipo más emocionante del momento no juega en LaLiga, sino en la European League of Football (ELF). Recordad el nombre: Madrid Bravos.

Este equipo de fútbol americano, fundado en 2023, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del deporte en España en pleno auge del fútbol americano. De hecho, su crecimiento coincide con un hito sin precedentes: el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en España, disputado el 16 de noviembre en el Bernabéu.

Tanto boom ha creado este encuentro que, mientras los Miami Dolphins y los Washington Commanders acaparaban la atención mundial en el coliseo madridista, los Bravos vivían su propio impulso mediático, beneficiándose del interés renovado por este deporte y del efecto arrastre provocado por la presencia de la NFL en el país.

Un proyecto nacido con ambición continental

Los Madrid Bravos son fruto de una visión clara de sus fundadores, Jaime Martín Lostao y Victoria Lusarreta: convertir a Madrid en un punto neurálgico del fútbol americano europeo. Con motivo del crecimiento de la ELF en Alemania, Austria o Polonia, la liga buscaba expandirse hacia nuevos mercados, y Madrid ofrecía una combinación ideal de infraestructura, capacidad mediática y un público potencial en aumento.

Tal es el potencial que, en apenas dos temporadas, el Madrid Bravos se ha clasificado para los playoffs en ambas campañas, cayendo en primera ronda ante los futuros campeones. Con unos 55 jugadores en plantilla, entre ellos cuatro estadounidenses y seis europeos, actualmente los Bravos han logrado mezclar talento internacional con una base sólida de jugadores españoles, acelerando el nivel competitivo del conjunto.

Visibilidad inesperada: un guiño desde la NFL

La proyección del equipo madrileño ha recibido incluso el respaldo simbólico de la NFL. Tanto que, en su primera conferencia de prensa en Madrid, el entrenador de los Commanders, Dan Quinn, apareció ante los medios vestido con una camiseta de los Bravos con el número 12. "Un saludo rápido a los Madrid Bravos", dijo con una sonrisa antes de comenzar las preguntas.

En todas las redes, el gesto se interpretó como un reconocimiento al trabajo de la organización madrileña y al ecosistema local que ha apoyado la llegada de la NFL a España. Además, para los Bravos, representó una validación internacional inesperada para un proyecto que apenas ha cumplido dos años.

Más aficionados, más ambiente: el fenómeno Vallehermoso

El fútbol americano es una realidad creciente en España, de hecho, según datos de la NFL, el país cuenta ya con unos 11 millones de seguidores, y muchos de ellos han empezado a fijarse en los equipos locales. En el caso de los Bravos, el aumento de público ha sido notable: el conjunto ha pasado de 1.000 espectadores por partido en 2023 a cerca de 3.000 esta temporada en el estadio de Vallehermoso.

De hecho, se considera que parte de su éxito reside en un enfoque que apuesta por la experiencia completa, no solo por el partido. ¿En qué consiste este tipo de enfoque? Pues en fiestas previas, animadoras, mascotas, actividades familiares y una interacción constante entre jugadores y aficionados que han convertido los encuentros en un entorno competitivo pero cercano. "Si tengo que elegir entre un partido del Real Madrid o de los Bravos, elijo a los Bravos", confiesa Simon Mabille, fundador de uno de los clubes de fans. Además, añade que "hay una conexión especial que no encuentras en el fútbol profesional". ¿Cuál es la idea del club? ¿Por qué tanta importancia de la relación con el aficionado? Porque el objetivo de la directiva es lograr 5.000 espectadores de media para 2025, un salto que incluso obligaría a buscar un estadio de mayor capacidad.

No hay que pasar por alto que el duelo del pasado domingo entre Dolphins y Commanders ha servido como un poderoso catalizador. Para Jaime Martín, propietario de los Madrid Bravos, "tener a la NFL en Madrid da una visibilidad enorme al deporte". Además, el histórico encuentro, que situó a España en el mapa global del fútbol americano, ha contribuido a que los Bravos aparezcan cada vez más en conversaciones, medios y redes sociales.

Alianza con los Miami Dolphins

La llegada de la NFL a España y el crecimiento exponencial de los Madrid Bravos han atraído la atención de algunas de las franquicias del fútbol americano. De hecho, los Miami Dolphins anunciaron una alianza estratégica con los Madrid Bravos que los convierte en su patrocinador exclusivo de fútbol americano en España. ¿En qué consiste esta alianza? El acuerdo entre el equipo madrileño y el americano contempla programas de flag football, clínicas en centros educativos y acciones para introducir el deporte entre los más jóvenes.

"Estamos orgullosos de esta alianza", afirmó Felipe Formiga, vicepresidente de desarrollo internacional de los Dolphins. Para Jaime Martín, es "un paso decisivo que consolida a los Bravos como la vía de entrada natural de la NFL al mercado español". Con afición creciente, respaldo internacional y un deporte en expansión, los Madrid Bravos quieren demostrar que el fútbol americano en España tiene presente, pero sobre todo, futuro.