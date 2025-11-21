Adiós al Israel-Premier Tech: nace el equipo de NSN con Andrés Iniesta y licencia suiza

El Israel-Premier Tech cambia de licencia y de nombre para 2026. El equipo pasará a llamarse NSN Cycling Team compitiendo bajo licencia suiza, aunque tendrá sus instalaciones en España, concretamente en Barcelona y Girona. Al frente del nuevo proyecto se encuentra la empresa vinculada al deporte y al entretenimiento Never Say Never (NSN), de la que uno de sus fundadores es el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Andrés Iniesta.

La empresa estará acompañada y respaldada por el fondo de inversión suizo Stoneweg, fundado por los españoles Joaquín Castellví y Jaume Sabater y con sede en Ginebra. Aunque la estructura externa del Israel cambie, se mantiene su base deportiva con Kjell Carlstrom como mánager general del equipo: "NSN comparte nuestro compromiso con la innovación, el desarrollo y la expansión de los límites de lo que es posible en el ciclismo", ha sostenido el director deportivo.

Dentro del rediseño también se ha anunciado la creación de un NSN Development Team, un equipo de desarrollo que estará igualmente integrado en la base española y que competirá en la división World Tour. Su función será nutrir de talento al primer conjunto y consolidar una pirámide deportiva más sólida y con mayor arraigo europeo.

A new chapter. A new vision. NSN and Stoneweg today unveil the NSN Cycling Team. pic.twitter.com/AUsomVZbs3 — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 20, 2025

Mirando al Tour de Francia

"El equipo ciclista NSN y el equipo de desarrollo NSN se reunirán la próxima semana para el inicio de la pretemporada del equipo y presentarán su nueva imagen y el programa de carreras en las próximas semanas", han asegurado desde el nuevo equipo ciclista de Andrés Iniesta. Respecto al inicio de la carrera en la ciudad condal han afirmado: "Con el Tour de Francia 2026 a punto de comenzar en Barcelona, la sede de NSN, la nueva colaboración representa un nuevo y emocionante capítulo para el equipo".

Asimismo, se ha confirmado el primer gran fichaje, el eritreo Biniam Girmay, uno de los grandes esprinters del momento y el referente absoluto del ciclismo africano. Por otro lado, Joel Borràs, cofundador de NSN junto a Andrés Iniesta, ha señalado que la entrada de la compañía en el World Tour significa "un gran desafío para NSN entrar en el mundo del ciclismo" ya que es "un deporte con impacto mundial".