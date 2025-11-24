Topuria humilla a Tsarukyan tras su encontronazo en Qatar: "Te di una bofetada y te reíste"

Demasiado tranquilo había sido el paso de Ilia Topuria por Qatar. Recordemos que el campeón del peso ligero viajaba para acompañar a su hermano Aleksandre, quien acababa de imponerse a Bekzat Almakhan por decisión unánime. Pero el ambiente se torció cuando dos viejos conocidos se cruzaron en su camino: Paddy Pimblett, con quien evitó cualquier roce, y Arman Tsarukyan, reciente vencedor del combate estelar ante Dan Hooker.

El campeón, presente en la cartelera preliminar para apoyar a su hermano, no tardó en coincidir con él en el hotel de los competidores. Y esta vez, el intercambio no se quedó en simples gestos diplomáticos... Cierto es que no es la primera vez que Ilia Topuria y Arman Tsarukyan se lanzan dardos en redes, pero lo ocurrido en Doha dio un paso más. Ilia difundió un vídeo en el que se observa cómo saluda a Arman con una palmada cariñosa en la nuca, mientras el armenio responde con una sonrisa aparentemente relajada.

Lo que en la grabación parecía una escena distendida, pronto fue interpretado por Topuria como una muestra de dominio. Y lo dejó claro a través de un mensaje en X, acompañando el clip viral: "Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer. Sabes que te manejo como quiero. Peleo con quien la UFC elija. Y recuerda que te di una bofetada y te reíste, y luego andas por ahí actuando como un gánster. Así que sigue adelante, vas por buen camino… solo unos niveles por debajo de mí, chaval". Las palabras del campeón desataron el incendio.

Arman, every time we see each other in person you freeze up like a scared duck with no idea what to do. You know I handle you however I want. I fight whoever the UFC chooses. And remember I slapped you and you just laughed, then you go around acting like a gangster. So keep… pic.twitter.com/1O9S3PKOU1 — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 23, 2025

Como no podía ser de otra manera, la réplica del armenio no se hizo esperar. A través de su propia cuenta de X, Arman Tsarukyan ridiculizó la versión de Ilia Topuria y negó que hubiese existido agresión alguna. En su mensaje, devolvió el golpe: "hermano, me tocaste el cuello como si estuviéramos tomando una foto familiar y ahora ¿lo llamas una bofetada en línea? El clip es claro: tu inseguridad es aún más clara. No necesito hacerme el duro para Twitter, mi trabajo está dentro de la jaula. Si quieres saber lo que se siente una verdadera bofetada, estaré encantado de educarte. Hasta pronto, El Pato". Con ese "El Pato", Tsarukyan devolvía el apodo burlón que le había lanzado Topuria, elevando el tono del pulso público.

Un combate inevitable… pero aún sin fecha

El escenario deportivo es implacable: Ilia Topuria (17-0), invicto y monarca de la división, y Arman Tsarukyan (23-3), número 2 del peso ligero, parecen destinados a encontrarse tarde o temprano. Ahora, tras derrotar a Hooker, Arman ha regresado a lo más alto de las quinielas para disputar el título, aunque la opción de un duelo mediático con Paddy Pimblett (23-3) también sobrevuela los despachos de la UFC.

Para Arman Tsarukyan, sería la segunda ocasión en su carrera en la que disputase el cinturón. La primera, programada contra Islam Makhachev en UFC 311, se frustró por lesión apenas un día antes del evento. Hoy, recuperado y consolidado, el armenio exige su oportunidad… y Ilia Topuria no parece dispuesto a esquivarlo.

Ambos luchadores, carismáticos y con estilos explosivos, arrastran consigo un historial de desencuentros que crece cada vez que se cruzan. De fanbases enfrentadas a cruces de declaraciones, Ilia Topuria y Arman Tsarukyan están elevando la tensión a niveles de superproducción. Y la UFC, consciente del valor mediático, observa mientras la expectación se dispara.

Lo que está claro es que, tras el episodio de Qatar, el combate entre ambos ya no es solo una cuestión deportiva: es un relato, un choque de personalidades, un pulso de egos que continuará escalando hasta que finalmente se cierren las puertas del octógono. Vayan preparando las palomitas. Se avecina un peliculón.