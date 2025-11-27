Topuria se aparta de la UFC de manera temporal: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal"

Todo el mundo se preguntaba y estaba pendiente de cuando volvería al octógono Ilia Topuria. El luchador hispano-georgiano, campeón del mundo de MMA, ha dado una noticia que ha sentado como un auténtico jarro de agua fría este jueves a todos sus seguidores y es que publicó un mensaje a través de su cuenta de X en el que expresa que está atravesando "por un momento difícil" en su vida personal y que no va a pelear al menos "en el primer trimestre del año que viene".

I won’t be fighting in the first quarter of next year. I’m going through a difficult moment in my personal life. I want to focus on my children and resolve this situation as soon as possible.

I don’t want to hold up the division. The UFC will make the matchups needed, and as soon… — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 27, 2025

"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", señala Topuria en su mensaje.

Esta misma tarde, se dio a conocer que Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Al-Nassr y cinco veces ganador del Balón de Oro, se convirtió en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) 'The Way of Warriors FC' (El Camino del Guerrero, WOF FC), en la que también participa Topuria, tal y como comunicó la propia compañía en una nota de prensa.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso", finalizó el peleador hispano-georgiano.

Topuria, que actualmente ostenta el título de campeón defensor en la categoría de 155 libras (70 kilos), se perdería en caso de no competir el evento de Estados Unidos en el mes de enero. Es de esperar, de hecho, que en las próximas horas la UFC anuncie el primer evento de 2026 (el primero de la nueva asociación con Paramount en Estados Unidos) y debería haber un Justin Gaethje vs Paddy Pimblett para finales de enero en Las Vegas, en UFC 324. Todo apunta, además, que será con el título interino en juego.

Topuria, a pesar de no pelear, retendría en la sombra el cinturón coronando la UFC a dos campeones del peso ligero al mismo tiempo y lucharía por mantenerlo a su regreso.