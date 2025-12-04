Escándalo en la gimnasia de EEUU: nuevas demandas por tapar los abusos del entrenador Sean Gardner

La gimnasia de Estados Unidos vuelve a estar en el punto de mira tras la presentación de dos nuevas demandas civiles que señalan fallos graves en la protección de menores. El motivo es que dos exgimnastas acusan a USA Gymnastics y al Centro para el Deporte Seguro (SafeSport) de no haber actuado ante repetidas advertencias sobre el comportamiento del entrenador Sean Gardner, actualmente detenido por cargos federales relacionados con explotación sexual infantil. Las jóvenes aseguran que los dos organismos ignoraron informes previos y permitieron que el técnico continuara trabajando con menores, lo que habría favorecido nuevos episodios de abuso.

Pero esto no es algo novedoso de 2025 sino que, según los documentos judiciales, las primeras señales de alarma se remontan a 2017, cuando familias y responsables de un gimnasio de Misisipi informaron de conductas inapropiadas del entrenador: abrazos prolongados, besos a niñas y comportamientos que los denunciantes describieron como "claros indicios de grooming". Pese a que tanto USA Gymnastics como SafeSport fueron notificados, las demandantes sostienen que no se abrió una investigación profunda ni se tomó medida alguna que impidiera a Gardner seguir entrenando.

De hecho, un año después, el técnico fue contratado en el Chow's Gymnastics & Dance Institute, en Iowa, un centro de prestigio dirigido por el reconocido entrenador olímpico Liang "Chow" Qiao. Allí, relatan las jóvenes, los abusos continuaron. Las víctimas aseguran que tenían 11 y 12 años cuando fueron sometidas a agresiones físicas, emocionales y sexuales por parte de Gardner, mientras perseguían su sueño de competir algún día en unos Juegos Olímpicos.

Cámaras ocultas y cargos federales

El caso dio un giro definitivo en agosto de 2025, cuando agentes del FBI detuvieron al entrenador tras una investigación iniciada por The Associated Press. En ese momento, los investigadores recuperaron de sus dispositivos electrónicos material explícito que, según el informe oficial, incluye grabaciones de al menos diez menores. Por ejemplo, según se ha conocido, Gardner habría instalado una cámara oculta en el baño de un gimnasio de Purvis, Misisipi, entre 2017 y 2018, con el objetivo de captar imágenes de niñas desnudas o cambiándose. Por todo ello, los cargos federales que enfrenta incluyen producción de pornografía infantil y explotación sexual de menores. Aunque se ha declarado inocente, permanece en prisión preventiva a la espera de comparecer ante la justicia.

USA Gymnastics y SafeSport, señalados por inacción

Las demandas interpuestas en el condado de Polk, Iowa, subrayan que los dos organismos encargados de supervisar la integridad del deporte olímpico estadounidense no actuaron con la diligencia esperada. Según las denunciantes, ni USA Gymnastics ni SafeSport revocaron las credenciales del entrenador, no informaron a las autoridades y tampoco adoptaron medidas para impedir que continuara accediendo a menores.

El abogado John Manly, reconocido por representar a las víctimas del médico Larry Nassar, sostiene que este caso demuestra que "la cultura de priorizar medallas y dinero antes que la seguridad infantil sigue presente en el sistema deportivo estadounidense". De hecho, para el equipo legal, la falta de actuación permitió que Gardner consiguiera un nuevo empleo en Iowa, donde —según aseguran— las agresiones continuaron con niñas y adolescentes.

Una vez conocida esta detención, SafeSport afirmó no haber sido notificado de la demanda, pero confirmó que Gardner fue suspendido temporalmente en 2022 tras recibir una denuncia por conducta sexual inapropiada. Su estatus pasó a "no elegible" en septiembre, después de su detención. USA Gymnastics, por su parte, evitó hacer comentarios detallados más allá de reconocer "la gravedad del caso". Y además, el gimnasio de Qiao, también incluido en la demanda, indicó que Gardner aprobó una verificación de antecedentes estándar en el momento de su contratación y que fue despedido en 2022, cuando SafeSport anunció su suspensión. Las exgimnastas alegan, sin embargo, que el centro ignoró advertencias internas sobre tocamientos inapropiados y comportamientos perturbadores.