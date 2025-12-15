Drama absoluto en la NFL: Mahomes se destroza la rodilla y los Chiefs dicen adiós a los playoffs

Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs y tres veces campeón del Super Bowl, sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda durante el partido ante Los Angeles Chargers, disputado este domingo. Horas después del incidente, el club confirmó que el jugador padece una rotura del ligamento cruzado anterior y que se pierde lo que resta de temporada.

En el comunicado del equipo para oficializar la lesión del jugador, la franquicia señaló que tanto el jugador como el club están explorando las distintas opciones quirúrgicas para afrontar el proceso de recuperación. Mahomes tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles gestos de dolor y fue trasladado directamente al vestuario del Arrowhead Stadium.

La lesión se produjo en una acción ofensiva clave a menos de dos minutos para el final del encuentro. En ese momento, Mahomes salió de la bolsa de protección al no encontrar un receptor libre y decidió correr para ganar yardas. Entonces fue derribado por detrás por un defensor de los Chargers, provocando que su rodilla izquierda quedara atrapada en el césped. El impacto dejó al quarterback tendido sobre el campo, incapaz de incorporarse por sus propios medios.

Pero las malas noticias continuaron porque, además de la lesión del quarterback, la derrota por 16-13 ante Los Angeles Chargers no solo supuso un golpe deportivo para Kansas City, sino que selló matemáticamente la eliminación del equipo de la lucha por los playoffs, cuando aún restan tres jornadas para el final de la temporada regular. Es la primera vez desde que Mahomes es titular que los Chiefs se quedan fuera de la postemporada.

PATRICK MAHOMES KNEE DOES NOT LOOK GOOD AT ALL. 🙏🙏🙏 It has been a horrific season for Kansas City. pic.twitter.com/H6hEBZaHxn — MLFootball (@MLFootball) December 14, 2025

El mensaje de Mahomes tras confirmarse la lesión

Tras conocerse el diagnóstico, Patrick Mahomes se pronunció públicamente con un mensaje cargado de emoción y determinación. El quarterback reconoció el impacto personal del contratiempo, pero también mostró confianza en su recuperación y en su regreso a la competición. "No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca", afirmó.

En ese mismo mensaje, Mahomes dejó claro que su objetivo es regresar en la temporada 2026, marcando ya el horizonte temporal de su recuperación tras una lesión que requiere intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

El legado de Mahomes en Kansas City

Mahomes ha desarrollado toda su carrera profesional en los Kansas City Chiefs, franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2017. Desde que asumió la titularidad en 2018, se convirtió en el eje ofensivo del equipo y en uno de los jugadores más determinantes de la NFL. Bajo su liderazgo, los Chiefs han disputado cinco de los últimos seis Super Bowl, con tres títulos conquistados, una trayectoria que ha llevado a compararlo con Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la liga.

La eliminación actual supone un punto de inflexión para una franquicia que ha sido una de las dominadoras de la última década. El balance de 6-8 deja fuera a Kansas City de la lucha por el título por primera vez desde 2014, en un desenlace especialmente amargo para la afición.