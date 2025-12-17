La nueva hazaña de Faustino Oro, ajedrecista prodigio, que le deja a las puertas de la historia

Faustino Oro está a un solo paso de hacer historia. El Maestro Internacional argentino consiguió con 12 años y 3 días su segunda norma de tres para convertirse en Gran Maestro, después de haber participado en los últimos días en el Magistral Szmetan Giardelli organizado en Buenos Aires del 8 al 16 de diciembre. Semanas antes, había intentado conseguir esa norma en el Campeonato Superior de Argentina, pero no pudo.

Uno de los objetivos de este prodigio es alcanzar la tercera norma como máximo el 11 de marzo de 2026 y conseguir el título. De alcanzarlo en esta fecha límite, se convertiría en el ajedrecista más precoz, por delante del estadounidense Mishra Abhimanyu, que lo hizo con 12 años, 4 meses y 25 días. El top 10 de esa clasificación lo cierra el chino Wei Yi, quien se llegó a Gran Maestro con 13 años y 8 meses.

Lo conseguido en Argentina

En el último torneo, participaban diez jugadores, contando con siete Grandes Maestros y tres Maestros Internacionales, siendo Oro uno de ellos. Se trataba de nueve rondas para cada jugador, con la condición de alcanzar 5,5 puntos en ellas para conseguir la necesitada norma y estar más cerca de la meta.

El astro Oro lo ha conseguido en la madrugada del lunes al martes consiguiendo los 5,5 puntos de manera exacta. El joven terminó en la cuarta posición – sin que nadie pudiese ganarle –, empatado con Shirov y con el campeón argentino Diego Flores. Por delante, el noruego Aryan Tari y el búlgaro Ivan Cheparinov, quienes lograron los 6 puntos.

Primera norma y otros logros

Faustino Oro, residente en Badalona, se hizo con la primera norma en el torneo de Leyendas contra Prodigios que se disputó en el espacio cultural Nave Bellver de Madrid entre el 17 y el 25 de septiembre. En ese torneo superó los 2.500 puntos de Elo con una puntuación de rendimiento de 2.790.

Actualmente, según la Federación de Ajedrez, se encuentra el décimo en el ranking argentino con 2.503 puntos de Elo. Por otro lado, en el Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León celebrado entre el 3 y el 7 de julio en la ciudad española se convirtió en el participante más joven de la historia.