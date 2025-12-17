Perico Delgado gana el pulso: así se confirma su continuidad en TVE

La Vuelta a España 2025 estuvo marcada por los incidentes protagonizados por los manifestantes pro Hamás que provocaron, incluso, que el final de la edición terminase de forma abrupta en la capital de España. Estos disturbios acabaron con la paciencia de Perico Delgado, quien se mostró muy enfadado en TVE durante la retransmisión y llevó a que muchos pusieran en duda su continuidad.

Hace apenas un mes, José Pablo López, el presidente de la cadena pública fue preguntado por esa continuidad de Perico Delgado y dejó el futuro en el aire: "No existe un contrato general y, por lo tanto, como cada año, se valorará llegado el momento, teniendo en cuenta la disponibilidad del propio Perico Delgado y las necesidades de RTVE", explicó.

En este mismo año, el ganador del Tour de Francia ha cumplido tres décadas al frente del micrófono de comentarista de Televisión Española y, desde la entrada en la nueva década, ha formado pareja junto a Carlos de Andrés en las retransmisiones de los eventos ciclistas. Por lo que esta decisión tendría un gran significado y todo apunta a que Perico seguirá poniendo la voz.

Todos listos para conocer el recorrido

"Ya en Mónaco para la presentación del recorrido de La Vuelta 2026. Mañana miércoles 17 de diciembre 18:55 en Teledeporte", escribió el exciclista español en su cuenta personal de X. El evento se celebra en la Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting, ya que es la ciudad monegasca la que albergará la gran salida.

A destacar, que en esta edición no se visitará el Principado de Asturias ni se terminará en Madrid. La ciudad escogida para poner el broche final a La Vuelta ciclista a España 2026 ha sido Granada, que podría incluso recibir al pelotón durante su desenlace en la mismísima Alhambra, lo que requiere del acuerdo con el Patronato que rige el complejo.