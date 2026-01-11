La grave denuncia de Mechaal tras lograr el récord en 10K: "Todo es gracias a Estados Unidos, en España nadie me ayudó"

Said Mechaal fue claro y contundente tras lograr el récord de España en 10 kilómetros en la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun'. El atleta de origen marroquí, formado deportivamente en Estados Unidos, no se mordió la lengua y denunció la falta de ayudas en España. "Aquí me han rechazado muchas veces la beca del CAR, no he tenido ninguna ayuda. Lo quiero dejar muy claro: todo es gracias a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol. Punto".

Fue una mañana de récords. El sueco Andreas Almgren y la escocesa Eilish McColgan destacaron este domingo tras haber establecido sendos nuevos récords de Europa en diez mil metros en ruta en la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' el buen trazado de la prueba, las condiciones que tuvieron y también el apoyo del público durante todo el recorrido.

"El trazado es muy bueno, las condiciones eran perfectas y con mucho público, la organización me ha cuidado mucho así que estoy encantado de correr aquí", señaló el sueco en declaraciones facilitadas por la organización.

Almgren batió con un tiempo de 26:45 el récord continental, que era la marca que él mismo había establecido en esta misma prueba, pero además lo hizo como primer clasificado de la carrera.< pertinentes:

"Estoy muy contento y muy cansado, ha sido muy duro ir el primero. Se me ha hecho largo, pero estoy muy contento de lo que he conseguido. Me encanta correr en Valencia", señaló.

Por su parte, McColgan debutaba en la carrera y logró rebajar en dos segundos (30:08) la marca que durante una semana había sido la mejor marca continental en mujeres y que estableció el domingo pasado Jana Van Lent.

"Estoy muy contenta, era mi primera vez en Valencia y solo puedo decir cosas increíbles de la carrera", apuntó la escocesa, que destacó el apoyo que tuvo.

"Creo que es la primera vez que en una carrera no hago más de dos metros sola, había gente animando desde el inicio al final y eso me ha ayudado mucho en los dos últimos kilómetros cuando ya estaba cansada", concluyó.

La indignación de Mechaal

Por su parte, el catalán Mechaal rebajó en 20 segundos el anterior récord de Fifa y paró el crono en 27.21. El atleta criado en Iowa State University, tuvo palabras de agradecimiento para el Vistasol. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces, la beca del CAR. Estoy agradecido al Vistasol, que me ayudó cuando no tenía nada"

Mechaal, de 27 años, quiso enfatizar que sus éxitos actuales se deben a la labor realizada en Estados Unidos. "Todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, me han formado y me han dado la oportunidad para llegar a este nivel. Todo es gracias a ellos. Lo quiero dejar muy claro", comentó.

Tuvo que marcharse a Estados Unidos para brillar

Said lleva unos años compitiendo y formándose en Iowa State University. En 2024, en noviembre, fue décimo en el nacional universitario de cross de Estados Unidos. El atleta de Palamós obtuvo la condición de All-American. Mechaal tiene el segundo registro en la historia de Iowa State en 10K: 27.48.