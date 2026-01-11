Marc Barceló, el español de 9 años que arrasa en el ajedrez mundial y bate el récord de Carlsen

Marc Barceló es el mejor jugador de nueve años del mundo. El joven pertenece al Club Escacs Tarragona, comenzó a practicar ajedrez hace aproximadamente dos años y en este periodo de tiempo acumula más de treinta trofeos. "Es el pequeño Messi Escacs, para nosotros es increíble, somos un club muy humilde", afirmó Francesc Farran, el presidente del club de ajedrez, en una entrevista en 3Cat.

Marc es el primer campeón del mundo que tiene la entidad y Francesc Farran entiende que podría llegar a salir para continuar su formación: "Cada uno tiene que seguir su camino y si algún día tiene que irse, que se vaya, que continúe aprendiendo y disfrute". En esa misma entrevista, el joven tarraconense no dudó al responder sobre qué quiere ser de mayor: "Ajedrecista". Además, aseguró que el ajedrez le sirve en su día a día "para las matemáticas" ya que en ambos debe "calcular".

Últimos meses del año como protagonista

El tarraconense hizo historia en noviembre de 2025 al vencer las cuatro primeras partidas del Campeonato de Europa sub10 superando la barrera de los 2.200 puntos Elo con solo nueve años y 71 días. De esa manera, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo y lo hizo a una edad más temprana que leyendas del ajedrez como Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura o Faustino Oro.

Desde el su Club de Ajedrez Escacs Tarragona, afirmaron que "su madurez estratégica, serenidad frente al tablero y capacidad de análisis, sitúan a Marc como una de las promesas más brillantes del futuro del ajedrez internacional".

Un mes más tarde, se proclamó subcampeón del mundo de ajedrez rápido – 15 min + 10 incremento – en la categorías sub9 en el Campeonato del Mundo disputado en la localidad de Antalya, Turquía, y campeón en la modalidad relámpago o blitz – 3 minutos para toda la partida mas dos segundos de incremento por jugada –.

El catalán, entrenado por el maestro internacional venezolano David Sequera y el octacampeón de España Miguel Illescas, se posiciona como el mejor del planeta entre los nacidos en 2016, con 2.143 puntos Elo. En su familia la vida gira ahora entorno a su afición ya que dedica mucho tiempo: "Hemos tenido que cambiar y adaptarnos. No queda otra", explica su padre a 3Cat. En casa, Marc práctica y realiza ejercicios junto a su progenitor.