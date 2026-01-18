Sangre, sacrificio y legado: la UFC contada por Álvaro Colmenero, el cronista del octágono

Álvaro Colmenero lleva más de una década explicando un deporte que durante mucho tiempo ha sido malinterpretado, reducido al cliché del salvajismo o directamente ignorado por la prensa generalista. Hoy, este periodista del diario ABC, convertido en la voz más reconocible de las artes marciales mixtas (MMA) en España, da un paso más con Asalto al octágono: La historia de la mayor liga de MMA a través de veinte combates. Se trata de un libro, con prólogo de Ilia Topuria y epílogo de Georges St-Pierre —dos figuras que simbolizan pasado, presente y futuro de la UFC—, que no solo aspira a ordenar la memoria de las MMA, sino también a fijar un relato definitivo desde una mirada española por una voz más que autorizada.

El volumen, publicado por HarperCollins y con fecha de lanzamiento el 8 de enero de 2026, llega en un momento simbólico. Las artes marciales mixtas han dejado de ser un fenómeno de nicho para instalarse en el centro del debate deportivo, impulsadas por figuras como el propio Topuria y por una generación de aficionados que ya no pregunta qué es la UFC, sino quién pelea este fin de semana. En ese contexto, Colmenero presenta lo que él mismo define sin rodeos como "la enciclopedia de la UFC en España".

Las MMA como nunca antes se habían contado

El planteamiento del libro es tan ambicioso como concreto: contar la historia de la UFC (siglas de Ultimate Fight Championship, que es la mayor liga de MMA del mundo) a través de veinte combates legendarios. No es una cronología fría ni una sucesión de estadísticas. Cada pelea funciona como un punto de inflexión, como un espejo de la evolución técnica, económica y cultural del deporte. "El combate empieza mucho antes de sonar la campana y aquí lo vas a entender", resume el autor al explicar, en declaraciones a Libertad Digital, uno de los grandes motivos para adentrarse en sus páginas.

Colmenero escribe desde el conocimiento, pero también desde la cercanía de quien ha vivido el crecimiento de la UFC casi desde dentro. Analista en Eurosport, comentarista en Movistar Plus y narrador de decenas de eventos, el joven —pero al mismo tiempo experimentado— periodista ha visto cómo la liga pasaba "de ser un espectáculo controvertido y brutal a una empresa multinacional global y rentable". En el libro y en sus declaraciones, señala varios momentos clave de esa transformación, desde la presión política del senador John McCain, que obligó a introducir normas y protocolos de seguridad, hasta la irrupción de The Ultimate Fighter y aquel inolvidable Griffin-Bonnar que cambió el rumbo económico de la compañía.

"Sin súper estrellas que generen atracción y atención no existe negocio. Y en esto siempre fueron unos artistas en la UFC", afirma.

Uno de los grandes aciertos de Asalto al octágono es la elección del punto de vista. Colmenero no oculta que su intención es explicar la UFC con una perspectiva hispana, consciente de que el boom del deporte en España no se entiende sin determinados nombres y contextos. Por eso dedica capítulos a Caín Velásquez, por su impacto en el mercado latino; a Fabricio Werdum, por su larga etapa en España y su influencia en el jiu-jitsu; o a Enrique Marín, Wasabi, pionero español en la era moderna de la UFC. Y, por supuesto, a Ilia Topuria, hilo conductor de varios capítulos y autor del prólogo del libro.

Topuria, campeón "dentro y fuera" del octágono"

Sobre el campeón hispano-georgiano, Colmenero no duda: "Ilia no solo es un campeón dentro del octágono, también fuera: inspira, eleva el nivel y demuestra que el éxito en las artes marciales mixtas es una cuestión de disciplina, no de suerte". La relación profesional entre ambos, forjada cuando Topuria aún era un nombre desconocido para el gran público, permite al autor ofrecer un retrato con matices, lejos del elogio vacío y cercano a la comprensión del personaje.

El libro también reserva un espacio fundamental a las leyendas que construyeron la UFC como fenómeno global. Jon Jones, Georges St-Pierre, Anderson La Araña Silva, Demetrious Johnson, Ronda Rousey o Conor McGregor aparecen no solo como campeones, sino como símbolos de una época. En otros casos, como la guerra inolvidable entre Robbie Lawler y Rory MacDonald, el combate se eleva a categoría de mito, un resumen brutal de lo que representan las MMA en estado puro.

Más allá del análisis deportivo, Colmenero insiste en humanizar a los protagonistas. "Los luchadores no son solo máquinas de competir, sino personas que arriesgan todo: tiempo, salud, familia y sueños", explica. Esa idea atraviesa todo el libro y conecta con una de sus obsesiones narrativas: recordar que detrás de cada golpe hay una historia personal, muchas veces más dura que la que se ve en la jaula. "Cuando conoces su historia, comprendes su lucha de verdad, que muchas veces es más interna que externa", subraya.

‘KOlmenero’, marca de referencia en redes sociales

Esa forma de contar, directa y perspicaz, es la misma que ha convertido a su marca ‘KOlmenero’ en una referencia en redes sociales, con millones de visualizaciones y una comunidad fiel. "No hablo nunca por hablar", admite. "Contar MMA no es solo informar, también es acompañar". Esa filosofía se traslada al libro, pensado tanto para el aficionado veterano como para quien empieza a interesarse por el deporte.

En palabras del propio Colmenero, el mensaje final es claro: "Todos tenemos un octágono propio y vale la pena entrar a él a fajarse, porque la vida es lucha y la lucha es vida". Un lema que resume no solo el espíritu de Asalto al octágono, sino también la trayectoria de quien lleva años peleando para que las MMA sean entendidas y respetadas en España. Por lo que hemos visto con estos periodistas, con Colmenero a la cabeza, parece que se está consiguiendo con creces...