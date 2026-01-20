El TAS se inhibe y da luz verde a la selección vasca de pelota vasca

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declinó tener jurisdicción para revisar y resolver la apelación presentada por la Federación Española de Pelota (FEPelota) contra la modificación de Estatutos de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) que admitió como miembro a la Federación de Euskadi (FPVE).

En un comunicado, el tribunal explicó que los estatutos de la FIPV no prevén la jurisdicción del TAS para conocer una apelación presentada por una federación nacional en contra de los acuerdos adoptados por la Internacional de Pelota Vasca.

"Los estatutos de la FIVP no contienen una cláusula arbitral que permita impugnar ante el TAS las decisiones acordadas por su asamblea general", señaló.

El TAS recordó que la Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional, celebrada el 28 de diciembre de 2024, aprobó una propuesta de modificación de sus Estatutos y la incorporación de la Federación de Euskadi como miembro. Desde dicha fecha, Euskadi participa en las competiciones de pelota vasca a nivel internacional.

Posteriormente, la Federación Española presentó una apelación ante el TAS, junto con la Federación de Cuba (FCPV), en contra de la FIPV y la FPVE por los acuerdos asamblearios, que alegaba que las decisiones adoptadas por la FIPV podían ser apeladas ante el TAS, invocando el Artículo 65 de los estatutos de la FIPV. La FCPV retiró su apelación en noviembre de 2025.

En su comunicado, el TAS señaló que su formación arbitral "no puede entrar al análisis del fondo de la controversia sin establecer previamente si el TAS tiene jurisdicción para resolver una apelación" y que tras el intercambio de escritos y la audiencia celebrada virtualmente el 11 de septiembre de 2025, "la formación arbitral decidió, por mayoría, que los estatutos de la FIPV no prevén la jurisdicción del TAS para conocer una apelación presentada por una federación nacional en contra de los acuerdos adoptados por la FIVP".

"En consecuencia, la decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de incorporar a la Federación de Pelota de Euskadi (FPVE) como miembro de la FIPV no pudo ser revisada por el tribunal", subrayó.

La FEPelota denunció "proceso irregular y opaco, viciado de pleno derecho"

La audiencia previa a la resolución tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en la sede del organismo de arbitraje en Lausana (Suiza), cuando las partes expusieron sus puntos de vista sobre el litigio.

La Federación Española denunció el caso al entender que hubo irregularidades en la convocatoria de la Asamblea de la FIPV en la que se aprobó el reconocimiento de la federación vasca el 28 de diciembre de 2024, lo que le abría la puerta a participar en competiciones internacionales al mismo nivel que España.

La entidad federativa española alegó que el procedimiento con el que tuvo lugar la sesión del máximo órgano de decisión de la FIPV, cuya sede está en Pamplona, fue "irregular y opaco", y estuvo "viciado de pleno derecho".

La decisión de recurrir al TAS se adoptó con Julián García Angulo como presidente de la junta gestora, quien dirigió la federación hasta que se proclamó presidente a Javier Conde el pasado 19 de enero.

García Angulo alegó que se excluyó a España de forma arbitraria en la votación de la asamblea al no poder tomar parte en ella por la sanción disciplinaria que le impuso la FIPV al atribuirle comentarios impropios en redes sociales denunciados por la Confederación Árabe de Pelota Vasca.

La federación internacional negó que se hubiera impedido a la FEPelota participar en la votación y adujo que cualquier otro miembro de la gestora lo podría haber hecho en representación.

Euskadi se estrenó en competición internacional en junio de 2025

La incorporación de Euskadi a la FIPV propició su estreno internacional en la I Liga de Naciones de cesta punta en frontón de 54 metros en la localidad vizcaína de Gernika a comienzos del pasado mes de junio, en una competición en la que se enfrentó con España por primera vez.

Desde aquella cita, ha habido otros campeonatos oficiales en los que el combinado vasco ha participado en liza con España, el último de ellos la Liga de Naciones 36 metros celebrada en Bilbao a finales de noviembre.

El reconocimiento de Euskadi en pelota vasca se allanó gracias a la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que posibilita a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en disciplinas con arraigo histórico y social.

Esa medida fue un compromiso adoptado entre el PSOE y el PNV para que la formación nacionalista vasca apoyara la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2019.

El PP ha manifestado su rechazo a que Euskadi pueda participar contra España y se ha comprometido a suprimir el artículo que permite el reconocimiento internacional de las federaciones autonómicas.