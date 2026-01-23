María Pérez: "Las medallas son visibles, pero detrás hay entrenamientos y renuncias"

La atleta española María Pérez, campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha, ha asegurado que las medallas "son visibles", pero que detrás de ellas "hay mucho más", y que el Premio APDM 2025 que recibirá este lunes reconoce ese "recorrido", además de confesar que 2023 ha sido un año "con muchos momentos especiales".

"Las medallas son visibles, pero detrás hay mucho más: entrenamientos, equipo, familia, renuncias. Este premio reconoce precisamente todo ese recorrido", declaró la granadina sobre el premio que recibirá el próximo lunes por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

El galardón reconoce el espectacular 2023 de la atleta española, que también ha sido elegida mejor atleta del año por World Athletics. "Ha sido un año con muchos momentos especiales. No podría quedarme con uno solo", apuntó.

Además, Pérez, que en los Juegos Olímpicos de París se colgó un oro y una plata, resaltó que otro de sus objetivos primordiales es contribuir a la visibilidad, prestigio y credibilidad a su disciplina. "La marcha me lo ha dado todo. Mi compromiso es ayudar a que se valore como merece", afirmó.

Por último, la doble campeona mundial dio las gracias a la APDM por el premio que recibirá este lunes en la gala de la asociación, que se celebrará en El Beatriz Madrid Auditorio. "Que este reconocimiento llegue de los periodistas deportivos tiene un valor especial. Han estado ahí siempre, también cuando no había focos", finalizó.