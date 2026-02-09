Sara Cabeza de Vaca: de las sombras de Trípoli al reconocimiento en la luz del octágono

En las artes marciales mixtas (MMA) hay historias que merecen ser contadas; otras, directamente, necesitan ser relatadas. La Ciudad Condal se vistió de gala para la entrega anual de los premios de AFL (Ansgar Fighting League), la promotora de referencia en Cataluña de las artes marciales mixtas españolas. Entre los nombres propios de la noche, uno brilló con luz propia: Sara Cabeza de Vaca, atleta de origen madrileño que fue reconocida como la Mejor Peleadora Femenina del Año 2025, consolidando su estatus como atleta de las MMA nacionales con proyección internacional.

Una historia de superación inédita

La historia de Sara Cabeza de Vaca trasciende al deporte de combate. Su camino hacia la élite comenzó con una lucha por la libertad. A los siete años, fue víctima de un secuestro parental internacional y trasladada a Libia, donde permaneció cuatro años en cautiverio en la ciudad de Trípoli, en un entorno marcado por las privaciones físicas y una cultura que anulaba la identidad femenina.

Tras un complejo rescate diplomático y legal liderado por su madre, Sara regresó a los once años a su hogar en Almendralejo (Badajoz), habiendo olvidado incluso el idioma español. El deporte se convirtió entonces en su herramienta de reconstrucción personal, la vía para recuperar su voz, su identidad y su lugar en el mundo.

Una base técnica de élite: el sello del Sánchez Elez

Antes de entrar en la jaula, Sara ya conocía la disciplina del alto rendimiento. Se formó en el prestigioso Club Sánchez Elez, epicentro del taekwondo español, compartiendo tatami con figuras olímpicas como Eva Calvo. Tras dominar el circuito nacional y competir internacionalmente, una fractura de nariz y, especialmente, el diagnóstico de cáncer de su madre en 2018, la obligaron a retirarse en pleno auge de su carrera para centrarse en la batalla familiar.

El fenómeno 2024–2025: un ascenso meteórico

A los 33 años, Sara renació en las MMA con una transición que ha sido una de las más rápidas y exitosas del panorama amateur:

Striking de otro nivel: Su base de taekwondo, adaptada por su head coach José Daniel Vargas (entrenador de Piera "La Fiera" Rodríguez, UFC), le ha otorgado un manejo de la distancia y una precisión en el pateo que hoy se consideran inalcanzables para sus rivales en el peso mosca.

La polémica de Brasil: Tras proclamarse campeona de España de Striking, representó a España en el Mundial de GAMMA en Brasil. A pesar de una actuación dominante, una controvertida decisión arbitral le otorgó la plata, en lo que numerosos expertos calificaron como un "robo" deportivo.

Dominio en AFL: Su debut en AFL 39 ante la campeona de España Anaïs Pepey fue una declaración de intenciones. Posteriormente, ante Meriem Batcharzi, demostró la evolución de su juego de suelo, cerrando el año invicta y con el reconocimiento unánime de la industria.

El camino al profesionalismo: septiembre de 2026

El premio recibido en Barcelona es solo el preludio de un año decisivo. Con una sólida formación académica —Doble Grado en Derecho y ADE— y una carrera en expansión como creadora de contenido técnico, los próximos pasos de Sara Cabeza de Vaca están claramente definidos:

Disputa del título Flyweight (56,7 kg) en AFL.

en AFL. Debut profesional en septiembre de 2026, marcando el inicio de su salto al circuito internacional.

Con una historia de superación única y un rendimiento deportivo que ya domina la escena nacional, Sara Cabeza de Vaca se consolida no solo como la mejor peleadora del año, sino como uno de los proyectos más prometedores de las MMA europeas. Su trayectoria, forjada entre la adversidad y la excelencia, representa el nuevo rostro de las artes marciales mixtas españolas: talento, resiliencia y ambición global.