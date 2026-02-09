Una caída deja a Enric Mas fuera del UAE Tour y frena su preparación

El ciclista español Enric Mas, del equipo Movistar Team, no participará en el UAE Tour, la carrera por etapas que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, tras sufrir una caída durante una sesión de entrenamiento y necesitar asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha.

"La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora, no se han detectado otras afecciones", confirmó su equipo, el Movistar Team, que espera "más evaluaciones médicas en los próximos días" para redefinir su calendario de cara a su debut en el Giro de Italia.

Apartado durante meses por una tromboflebitis

Mas se encontraba preparando su participación en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que comenzará el próximo 16 de febrero y contará con siete etapas. Esta nueva lesión frena en seco la preparación del mallorquín para un nuevo curso en el que se encontraba delante de la primera competición del UCI World Tour del año para él.

El ciclista ya estuvo apartado de la competición durante seis meses a causa de la tromboflebitis que sufrió durante el último Tour de Francia el pasado mes de julio. Esa lesión le obligó a pasar por quirófano hace escasos cinco meses, en el mes de octubre, para poner fin a las secuelas que aún arrastraba. Tras ello, Enric Mas debutó a finales de enero en su tierra.

En el UAE Tour tampoco estará presente el danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, tras una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y una enfermedad sufrida posteriormente.