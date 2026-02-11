La campeona olímpica María Pérez avisa sobre su futuro: "Necesito bajar el pistón"

María Pérez ha señalado que los Europeos de Birmingham, previstos para agosto, constituyen su principal objetivo de la temporada, aunque afronta el año con un planteamiento distinto al de los anteriores. Tras un ciclo exigente culminado con el oro olímpico en París, la marchadora granadina considera que es el momento de dar un respiro a su cuerpo y también a su mente.

La atleta realizó estas declaraciones después de recibir de manos de los reyes Felipe VI y Letizia el Premio Reina Letizia 2024, una de las distinciones de los Premios Nacionales del Deporte entregadas en el Palacio de El Pardo, en Madrid.

Cambio de ciclo tras París

María Pérez llega a esta nueva etapa después de subirse a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de París y de conquistar dos títulos mundiales, en Budapest 2023 y Tokio 2025. Tras despedirse de las distancias de 20 y 35 kilómetros, la marchadora competirá ahora en la nueva modalidad de media maratón y descarta doblar pruebas.

"Necesito bajar ese pistón después de los Juegos, donde me despedía de las dos distancias. Con la nueva distancia no voy a doblar, sobre todo porque en Birmingham se hace el mismo día. El cuerpo me pedía un respiro por las lesiones y también mentalmente", ha explicado.

La importancia de la salud mental

La atleta ha subrayado que el cambio responde tanto a motivos físicos como psicológicos: "Estamos siempre bajo presión. Lo tengo todo y esa presión es la que yo me pongo. Hay que darle al cuerpo pausa y, sobre todo, disfrutar del deporte y de las pequeñas cosas", ha añadido.

En su intervención, María Pérez ha defendido que se dé mayor visibilidad a la salud mental en el deporte de alto nivel. A su juicio, cuidar esta faceta resulta imprescindible tras años de exigencia competitiva y expectativas constantes.

La marchadora ha reconocido que el ciclo olímpico la llevó al máximo rendimiento, pero también a una acumulación de desgaste. Por eso, afronta la temporada con la vista puesta en Birmingham como cita principal, sin asumir una carga competitiva adicional.

Recuerdo del oro con Álvaro Martín

Durante el acto, María Pérez se ha mostrado satisfecha por recibir el galardón de manos de la reina Letizia, con quien recordó el oro logrado junto al marchador extremeño Álvaro Martín en el relevo mixto de París: "El premio es volver unos años atrás", ha señalado la atleta, que ha relatado el momento posterior a la carrera.

"Cuando acabé, me dijeron que había alguien especial que quería darme la enhorabuena. Les dije: ‘Que se espere un momento, que no puedo ni respirar’. Y cuando veo que era la reina y venía corriendo hacia mí, le dije: ‘Majestad, estoy sudando y empapada de agua’, pero le daba igual", ha contado. En la misma ceremonia, los reyes han entregado el premio al mejor deportista de 2024 a Álvaro Martín, compañero de Pérez en el relevo mixto de París.