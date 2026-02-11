La respuesta de la exnovia de Laegreid tras su confesión de infidelidad en los JJOO

La confesión de infidelidad del biatleta noruego Sturla Holm Laegreid durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 ha generado mucho revuelo a la espera de una respuesta por parte de su exnovia. El atleta sorprendió al hacer público su situación sentimental después de colgarse el bronce en la prueba individual de 20 kilómetros y ya hay un nuevo episodio en esta historia.

Después de varias horas sin pronunciarse, según ha informado el medio noruego Verdens Gang, la expareja ha optado por un mensaje escrito para responder a Laegreid. "Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", ha expresado la joven, quien ha querido permanecer en el anonimato, en palabras recogidas por el medio noruego.

"Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a los que me ayudaron. Pero hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel", fue lo que reconoció Sturla Holm Laegreid en directo.

Lo más bizarro de #MilanoCortina2026. Tras ganar la medalla de bronce en biatlón, 🇳🇴 Sturla Holm Laegreid cuenta al mundo que ha sido infiel a su novia. 🗣️ "Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida" pic.twitter.com/TllOheHIfM — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 10, 2026

Momentos difíciles

La expareja del biatleta ha sostenido que está pasando momentos difíciles con este tema. "No elegí estar en esta situación y me duele", añadió la chica, que también ha desvelado que desde que supo de la infidelidad han mantenido contacto y él sabe su postura sobre ello. Además, ha recalcado la situación de dolor en la que se encontraba al verse involucrada ante tanta exposición mediática sin haberlo buscado.

Por último, la joven ha expresado su gratitud a quienes la rodean: "A mi familia y amigos que me han apoyado y acogido durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy". El medio noruego ha intentado ponerse en contacto con Holm Laegreid, pero no ha querido hacer declaraciones respecto a las palabras de su expareja.