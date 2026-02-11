La Super Bowl pierde audiencia: Bad Bunny no ganó a Kendrick Lamar

Se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es la que es. La Super Bowl LX disputada este pasado domingo y ganada por los Seattle Seahawks... ha perdido audiencia respecto a 2025. El evento reunió frente al televisor un promedio de 124,9 millones de espectadores en Estados Unidos y eso supone una ligera caída respecto a 2025.

Eso sí, la Super Bowl LX fue el segundo evento más visto de la historia en Estados Unidos, detrás del récord absoluto de 127,7 millones de espectadores registrado en 2025, según los datos de este martes del medidor Nielsen.

La victoria de los Seahawks por 29-13 ante los New England Patriots y tuvo un pico de audiencia que ocurrió durante el segundo cuarto: 137,8 millones de espectadores a través de las cadenas de NBC. También fue de récord la retransmisión en español de Telemundo, con un promedio de 3,3 millones de espectadores.

En cuanto al show del descanso, el espectáculo del medio tiempo con Bad Bunny como rey de la fiesta no superó al del curso pasado. Tuvo un promedio de 128,2 millones de espectadores, es decir, por debajo del récord histórico que Kendrick Lamar estableció en 2025 con 133,5 millones de audiencia.

La estrella puertorriqueña puso sobre el escenario un repertorio completamente en español, algo nunca visto en los 60 años de historia de la gran final de la NFL.