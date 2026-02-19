Escándalo en los JJOO: gol legal con ocho checos en pista ante la incredulidad de Canadá

El cruce de cuartos de final del torneo masculino de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos entre Canadá y República Checa dejó una de las mayores polémicas del campeonato. Aunque el conjunto norteamericano terminó imponiéndose por 4-3, el partido estuvo a punto de quedar marcado por un error arbitral de enormes proporciones.

Con algo más de doce minutos por disputarse en el tercer periodo y el marcador empatado, Ondřej Palát adelantó momentáneamente al equipo europeo (2-3). Sin embargo, el tanto nació bajo sospecha desde el primer momento

El motivo es que el reglamento establece que cada equipo puede contar con cinco jugadores de campo y el portero sobre el hielo. En directo ya resultaba llamativo que hubiera más camisetas checas de lo habitual en la acción del gol, pero los árbitros no señalaron ninguna infracción.

¡SUZUKI salva a Canadá! Qué buen oca para desviar lo justo el disparo de Toews y poner el 3-3 en el marcador. 🇨🇦🇨🇿 El desenlace del Canadá - Chequia en la app de @rtveplay y https://t.co/yO8KvWtUQw#MilanoCortina2026 #JJOOInviernoRTVE pic.twitter.com/qDWFEZfkrk — Teledeporte (@teledeporte) February 18, 2026

Durante la celebración del tanto se podían contar seis patinadores de campo, lo que ya suponía una irregularidad evidente. No obstante, la controversia se amplificó horas después, cuando la cadena oficial de los Juegos, CBC Olympics, difundió una repetición más amplia de la jugada.

En esas imágenes se aprecia que, en la zona defensiva checa, llegaron a coincidir hasta ocho jugadores de campo sobre el hielo, dos de ellos aparentemente retirándose hacia el banquillo en pleno cambio.

Una sanción que nunca llegó

Según la normativa, la acción debió ser castigada con una penalización por exceso de jugadores, lo que habría invalidado el gol y otorgado una superioridad a Canadá. Sin embargo, el cuerpo arbitral no detectó la infracción en tiempo real ni revisó la jugada posteriormente.

El tanto subió al marcador y puso el 2-3 momentáneo, encendiendo la polémica. Solo la posterior remontada canadiense, que terminó cerrando el partido con un 4-3, evitó que el episodio escalara hasta convertirse en un conflicto de mayor magnitud dentro del torneo.

Un episodio que deja huella

Si Canadá no hubiera conseguido dar la vuelta al resultado, el debate habría sido mucho más intenso y podría haber derivado en protestas formales. La jugada ya es, en cualquier caso, uno de los momentos más discutidos del hockey olímpico reciente.

El error arbitral —no detectar primero seis jugadores visibles y después confirmarse que eran hasta ocho— deja en evidencia un fallo de control en un deporte donde los cambios rápidos son habituales, pero donde la norma sobre el número de efectivos es clara e innegociable.