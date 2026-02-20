Bronca olímpica entre Suecia y Canadá: "Le dije que se lo metiese por ahí"

El curling se ha visto envuelto en una polémica durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán-Cortina. El equipo canadiense ha sido acusado por Suecia de hacer trampas. En medio de esta controversia ha aparecido el estadounidense Korey Dropkin, medallista de plata en dobles mixtos, que defendió públicamente a los integrantes de Canadá.

El inicio del debate se produjo hace una semana, cuando Oskar Eriksson, integrante del equipo sueco, acusó al canadiense Marc Kennedy de incumplir las normas al tocar de nuevo la piedra tras haberla soltado en la placa de hielo, una infracción conocida como "doble-toque". El sueco y el canadiense tuvieron una discusión acalorada por este motivo.

"Le dije que se lo metiese por ahí. No me gusta que me acusen de hacer trampas. Llevo 25 años jugando al curling y soy un profesional", señaló Kennedy sobre la conversación mantenida. La situación se agravó aún más cuando, un día después, el sábado, las autoridades acusaron esta vez al equipo femenino canadiense de cometer la misma infracción.

Indignación de Kennedy

La estrella canadiense de curling Marc Kennedy afirmó que le tendieron una trampa con cámaras "premeditadas" con el objetivo de pillarle justo en el momento en que hacía trampa. Además, el equipo canadiense se declara víctima al completo. "Por lo que yo sé, han ideado un plan aquí en los Juegos Olímpicos para pillar a los equipos in fraganti en la línea de juego", señaló Kennedy.

🇨🇦 curling team cheated and got caught. But the referee did nothing. This looks really bad for 🇨🇦 and the Olympics pic.twitter.com/7PG401onRL — David Lee (@DavidLe76335983) February 14, 2026

Además, explicó que se trataba de algo que estaba planeado y "era bastante evidente que algo estaba pasando y que estaban intentando pillarnos in fraganti", reiteró. "Sé que no somos el único equipo al que le han hecho esto", aseguró Kennedy. El equipo canadiense de curling se declara ahora víctima después de haber sido captado por las cámaras «tocando dos veces» la piedra.

La explicación del rival

Suecia ha respondido a Canadá diciendo que llevaban varios años denunciando las supuestas trampas canadienses: "Llevamos diciendo esto desde hace siete u ocho años. El equipo de medios de comunicación decidió colocar la cámara en la línea de hog para ver qué pasaba", dijo Niklas Edin, integrante del equipo de Suecia, eludiendo responsabilidades.

Cabe destacar que los árbitros no reflejaron al final ninguna irregularidad en el encuentro en el que Canadá se impuso a Suecia por 8-6. Desde World Curling se han introducido sensores electrónicos en las piedras de estos JJOO, que emiten una luz roja si los jugadores siguen en contacto con la piedra más allá del hog line, el punto donde los jugadores deben soltar la piedra durante el lanzamiento.