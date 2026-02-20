Dimite el jefe de Deportes de la radiotelevisión italiana por sus comentarios durante los JJOO

Paolo Petrecca, responsable de la sección deportiva de la radiotelevisión pública italiana (RAI), ha presentado su dimisión después de una ola de críticas recibidas por la cobertura realizada durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron en tierras italianas, según ha comunicado el propio organismo. La jornada de apertura del evento con sede en Milano-Cortina tuvo lugar el pasado 6 de febrero y los comentarios del reportero han generado un gran alboroto.

Durante el acto, Petrecca confundió a la actriz y cantante Matilda De Angelis con la estrella Mariah Carey y a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, con la hija del presidente de la República. También llamó incorrectamente al estadio San Siro de Milán "estadio olímpico", como se conoce al de Roma.

Además, el italiano se burló de otras nacionalidades, calificando a los españoles de estar "siempre muy calientes" y afirmando que, naturalmente, muchos de los deportistas chinos "tienen teléfonos en sus manos".

Desde el sindicato de periodistas de Rai Sport se declaró que se realizaría una huelga de tres días una vez pasados los Juegos Olímpicos por "la peor humillación sufrida" por la cadena: "Desde hace días todos nos sentimos avergonzados, aunque no sea por nuestra culpa. Es el momento de hacer oír nuestra voz porque estamos ante el mayor ridículo de RAI Sport en uno de los eventos más esperados", afirmaron.

El que fuera hasta ahora director de Rai Sport presentó la gala inaugural al sustituir como comentarista al periodista Auro Bulbarelli, que se vio obligado a dimitir después de filtrar información relacionada con el espectáculo que se llevaría a cabo para el inicio de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. El cargo de la radiotelevisión pública italiana será ocupado ahora por Marco Lollobrigida.