El show de una periodista ebria en los JJOO: "No tendría que haber tomado una copa"

Danika Mason, periodista australiana de Channel Nine, ha pedido disculpas después de aparecer en una retransmisión en directo aparentemente bajo los efectos del alcohol. La reportera comenzó a hablar de temas sin relación entre sí y que nada tenían que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán-Cortina este mes de febrero.

La manera de actuar de Danika Mason hizo a muchos espectadores dudar del estado en el que se encontraba. Con dificultades para pronunciar palabras y construir frases, pasó de comparar el precio del café en Italia y Estados Unidos a mencionar iguanas: "El precio del café aquí está bien. Es más bien el precio del café en Estados Unidos al que tendremos que acostumbrarnos. No estoy segura sobre las iguanas, ¿adónde queremos llegar con eso?", dijo.

Después, continuó con otras declaraciones inconexas, aunque en este caso sí relacionadas con los Juegos Olímpicos: "En cualquier caso, el hecho es que tenemos muchos atletas que están dispuestos a competir. Ella es una de esas atletas que se te quedan grabadas en la mente y, con solo mirarlas, piensas: ‘¡Qué inspiración!’", y culminó su aparición lanzándose a la nieve y haciendo un ángel.

Australian Olympic reporter Danika Mason was completely hammered on air and then issued an apology the next day. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JE4dxWJFp1 — Vince Langman (@LangmanVince) February 19, 2026

Los presentadores en plató quisieron justificar el momento televisivo con el cansancio, la diferencia horaria y el frío extremo. Sin embargo, ante la rápida circulación del vídeo, Danika dio sus propias explicaciones y asumió la responsabilidad. "Quiero disculparme. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación. No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó", reconoció Danika Mason, admitiendo el error.