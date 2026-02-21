Nueva medalla para España en los Juegos de Invierno: Cardona y Ana Alonso se llevan el bronce

España se lleva la medalla de bronce en Relevos Mixtos de Esquí de Montaña en los JJOO de Invierno. Oriol Cardona y Ana Alonso se llevan la tercera plaza aunque hubo muchas dudas con una sanción, tarjeta amarilla, que les costó perder tiempo en el conteo final.

Esta medalla se une al oro de Oriol y al bronce de Ana de forma individual y España cierra su mejor participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Celebración por todo lo alto del equipo español que compitió en todo momento por las medallas.

Francia ganó el oro, Suiza la plata y España se llevó el tercer entorchado en juego. Por suerte para España la penalización fue solo de tres segundos. Fue por un problema en la última transición de Ana Alonso, pero no les costó la tan ansiada medalla.

