Follador, el atleta suizo viral en España con una historia de superación detrás

Si no le conocen se lo presentamos. Cédric Follador es un atleta suizo de bobsleigh que actualmente compite en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y que está revolucionando las redes sociales, lógicamente, por su nombre. En otros países no pillan esta referencia, pero en España sí y eso le está haciendo famoso.

Follador ha ganado peso en las redes sociales porque aparte de su apellido tiene detrás una gran historia de superación. A su pareja, Michelle Gloor, también atleta de bobsleigh, le detectaron un cáncer de ovario en etapa 3 que se había extendido a otros órganos. Ella no pudo calificar para los Juegos por ello y no ha podido competir junto a Cédric.

Además, la narración de los compañeros de Eurosport se ha hecho viral:

En estos Juegos Olímpicos de 2026 participa en las modalidades de bobsleigh de dos y cuatro hombres.