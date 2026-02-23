Hay imágenes que definen la historia de un deportista o de un deporte. Esta es la de Jack Hughes y el hockey sobre hielo en Estados Unidos. No haría falta ni contar qué pasó. La imagen ya cuenta prácticamente todo lo que pasó. El jugador, sin los dos incisivos superiores, pero con la medalla de oro. Su celebración, con la boca ensangrentada, sin dos dientes, se está utilizando como icono de la resiliencia americana. Es el nuevo héroe nacional. Y van a entender por qué no es una exageración.

El hockey sobre hielo es un deporte que, mayoritariamente, se celebra en Estados Unidos. También tiene una gran historia en los países nórdicos, Canadá y Rusia, pero la NHL es la competición más potente, es como la NBA y se disputa en EE. UU. ¿Se imaginan a EE.UU sin ganar el oro en baloncesto los Juegos Olímpicos durante 46 años? Imposible. Pues esto es lo que les ha pasado, pero en hockey sobre hielo. Finlandia, atletas olímpicos de Rusia, Canadá, Suecia, República Checa y la antigua Unión Soviética se llevaron el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hay que viajar a 1980 para encontrar la última victoria de EE. UU. Y fue la legendaria victoria ante Rusia en los Juegos Olímpicos de Moscú, la popularmente conocida como el milagro sobre hielo.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 finalizaron este domingo, día en el que se disputaba la final de Hockey sobre hielo masculino: Estados Unidos ante Canadá. Fue un encuentro igualado, con mucha tensión. En el tercer cuarto, el canadiense Sam Bennett impactó con un high-stick (levantar demasiado el palo o stick) en el rostro de Hughes. Dos dientes saltaron por la pista, que fue bañada por la sangre del jugador. El hockey es un deporte muy duro, hecho para jugadores de otra pasta, y Jack Hughes no se retiró. Recogió sus propios dientes, se limpió la boca con una toalla y volvió al partido. Como si nada.

Y claro, para que esta historia tuviera un cierre propio de una película de Hollywood, faltaba que Estados Unidos se llevara el oro, en la prórroga y con un gol del propio Hughes. Dicho y hecho. El guionista ya tiene todos los ingredientes para su película. El jugador, nacido en Orlando hace 24 años, ganó dos disputas, arrancó en velocidad y batió por debajo al portero canadiense Jordan Binnington. Con ese gol, a los 1:41 de la prórroga, Estados Unidos rompía una sequía de 46 años sin subir a lo más alto del podio olímpico en hockey masculino. El "Miracle on Ice" o "El milagro sobre hielo" tiene un digno sucesor.

"I'm lucky I'm from the best country in the world, and we've got great dentists there, too...😂 The USA brotherhood is so strong. We were so proud we could do it for them and everyone back home." Jack Hughes post game after his GOLDEN goal for #TeamUSA at the #Olympics: pic.twitter.com/uaREFOWUIZ — Corey Miller (@corey_miller5) February 22, 2026

Tras el partido, la imagen de Hughes con la medalla de oro y su sonrisa rota se ha vuelto viral bajo el apodo de "The Toothless Warrior" (El guerrero desdentado). "Miré abajo, vi mis dientes en el hielo y solo pensé: 'Aquí vamos de nuevo'. Tengo suerte de ser del mejor país del mundo, y además tenemos excelentes dentistas", bromeó luego en una rueda de prensa. Jack Hughes se ha hecho viral, con comentarios como "dientes por la patria" o "se avecinan dientes de oro", pero lo más importante, Jack se ha convertido en el símbolo de un país que vuelve a reinar en el hielo a base de talento y de un orgullo patriótico, representado en el hueco que han dejado los dos incisivos.