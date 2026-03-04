El gesto de Jon Rahm con los golfistas atrapados en Dubái

Jon Rahm ha tenido un buen gesto con sus compañeros de circuito. Los jugadores se encontraban retenidos en Dubái debido a la guerra de Irán y el español se ha hecho cargo de los gastos para fletar un avión que les permitiese volar para llegar a tiempo al LIV en Hong Kong.

El torneo comienza este jueves, pero debido a la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, algunos de los profesionales del golf se habían quedado atrapados en Dubái ante el cierre del espacio aéreo y no disponían de vuelos comerciales que conectasen la ciudad emirato con Asia.

Para poder estar en el LIV, se desplazaron por carretera hasta la frontera con Omán y posteriormente llegaron en autobús hasta una pista de aterrizaje para subirse al avión costeado por Jon Rahm. Lee Westwood, Thomas Detry, Sam Horsfield, Anirban Lahiri, Tom McKibbin, Adrian Meronk y Caleb Surratt, son los golfistas que han conseguido estar en esta tercera parada de la temporada. Además de Terry Mundy, caddie de Horsfield.

We are ready to conquer in Hong Kong 👊#LIVGolfHongKong pic.twitter.com/Sby2GCK0pp — Legion XIII (@LegionXIIIgc) March 2, 2026

Malestar de Rahm

Esta situación se produce tan solo unos días después de que el vasco mostrara su descontento con las reglas del DP World Tour. Desde el circuito europeo de golf se ofrece un pacto para saldar sus multas a aquellos jugadores que sean miembros de LIV, la liga saudí, a cambio de que participen en más torneos del calendario.

"No me gusta la situación y no voy a aceptar eso", subrayó Rahm para descartar que, por el momento, vaya a sumarse al convenio alcanzado con ocho jugadores de LIV. Estos habrían aceptado el pago íntegro de las multas con el fin de mantener su tarjeta del DP World Tour y compaginarla con el circuito saudí.

El golfista español aseguró que "están aprovechando nuestro impacto en los torneos, nos multan y tratan de beneficiarse de ambas partes de lo que tenemos que ofrecer" y señaló que es una especie de chantaje "que nada tiene que ver con la política del juego". Y es que tras la creación de la liga saudí en 2022, DP World Tour impone multas a los jugadores que se fueron a ella por no participar en sus torneos coincidentes en fecha.