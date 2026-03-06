La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha regresado. Apenas ha pasado un mes desde la grave caída sufrida en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, pero Vonn ya ha compartido un vídeo con los progresos alcanzados en este corto periodo de tiempo. En las imágenes compartidas se levanta de la silla de ruedas, realiza ejercicios de rodilla y tren superior, abdominales y recibe sesiones de fisioterapia.

"Sin duda, son tiempos difíciles, pero sigo estando agradecida... sigo trabajando duro. El único objetivo es recuperar la salud. Día a día", es el texto con el que acompaña el vídeo junto al lema "puedo hacer esto". De fondo, la canción It's a Great Day to Be Alive de Travis Tritt.



Tras varias caídas

A sus 41 años, la esquiadora estadounidense aspiraba a medalla en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, pero sufrió una brutal caída el 8 de febrero tras engancharse con una de las puertas del descenso de Tofane. Como consecuencia, tuvo que pasar cinco veces por el quirófano ya que se fracturó la tibia de manera compleja.

Vonn reconoció que la lesión había sido mucho más grave que una simple fractura de pierna y aseguró estar "asimilando lo que significa y el camino que tengo por delante". La esquiadora permaneció en el hospital durante dos semanas y desveló que "casi tuvieron que amputarle la pierna" debido a un síndrome compartimental.

Pocos días antes de este golpe, el 30 de enero, sufrió otra caída en la prueba femenina de descenso de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza. La esquiadora se estrelló contra las redes de seguridad a los pocos segundos de comenzar su carrera, tras un mal aterrizaje. Ella se levantó después de recibir la asistencia médica y salió caminando despacio, ayudándose de los bastones.