Javier Martínez y Alicia Álvarez reinan en una 15K MetLife Madrid Activa con récord de participación

Madrid ha vuelto a echarse a la calle para correr. La capital de España ha acogido este domingo la undécima edición de la 15K MetLife Madrid Activa, una cita ya consolidada en el calendario del running nacional que reunió a cerca de 8.500 corredores en un recorrido que atravesó algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

En lo estrictamente deportivo, los grandes protagonistas fueron Javier Martínez y Alicia Álvarez, vencedores en categoría masculina y femenina con tiempos de 46:10 y 54:12, respectivamente.

En una mañana con condiciones meteorológicas ideales para correr, la prueba volvió a demostrar por qué se ha convertido en una referencia para los aficionados al atletismo popular. No en vano, la carrera —única de 15 kilómetros que se disputa en la capital— celebró además un hito importante en su historia: la homologación oficial de su circuito, lo que permitirá que las marcas logradas por los participantes tengan validez oficial.

Recorrido por el corazón de Madrid

La salida se dio en el Paseo de la Castellana, a la altura de la calle Juan Hurtado de Mendoza, desde donde el pelotón multicolor comenzó un itinerario que se ha convertido en una auténtica postal deportiva de Madrid. El trazado llevó a los corredores por lugares tan reconocibles como Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Cuatro Caminos, Cibeles o Colón, antes de enfilar hacia el oeste de la ciudad y concluir en la Explanada del Rey, en Madrid Río.

Un recorrido exigente pero atractivo que combina largas avenidas con tramos más técnicos, y que permite a los participantes atravesar algunos de los paisajes urbanos más representativos de la capital. Para muchos corredores, especialmente los llegados desde fuera, la carrera es también una forma distinta de conocer Madrid.

Y no fueron pocos. Más de 350 corredores internacionales viajaron expresamente a la ciudad para disputar la prueba, un dato que refleja el creciente atractivo de la carrera dentro del circuito europeo de running popular.

Javier Martínez impone su ritmo

En la categoría masculina, Javier Martínez, del equipo Clínicas Menorca, fue el más fuerte. El atleta firmó un tiempo de 46 minutos y 10 segundos, suficiente para imponerse en una llegada muy disputada.

Tras él entraron Jorge Fresnedillo (CDC Surco Lucena), con 46:24, y su compañero de equipo Jaime González, tercero con 46:51, completando así un podio de enorme nivel competitivo.

La carrera masculina se decidió en los últimos kilómetros, cuando Martínez logró mantener un ritmo constante que terminó por abrir una pequeña pero decisiva brecha respecto a sus perseguidores. Una victoria de prestigio en una prueba cada vez más exigente y con un nivel creciente.

Alicia Álvarez gana en categoría femenina

En el apartado femenino, el triunfo fue para Alicia Álvarez, que cruzó la línea de meta con un registro de 54 minutos y 12 segundos, consolidando una actuación sólida de principio a fin.

La segunda plaza fue para Daria Cordero (Runmartínez), con 55:10, mientras que Laura Benítez (Club Corredores) completó el podio con 55:47.

Más allá de los resultados, uno de los datos más significativos de esta edición volvió a ser el crecimiento de la participación femenina. Las mujeres ya representan más del 40% de los inscritos, una cifra que confirma la evolución del running popular y la progresiva incorporación de corredoras a pruebas de media distancia.

Abel Antón, el alma de la carrera

Como cada año, una de las figuras más reconocibles de la prueba fue Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y director técnico de la carrera, que volvió a ponerse el dorsal y completó el recorrido en 59:22, bajando de la hora por enésima vez.

El exatleta soriano se mostró especialmente satisfecho por la respuesta del público y por la consolidación de la prueba. "La 15K MetLife Madrid Activa es una carrera de referencia desde hace muchos años", explicó Antón, orgulloso del crecimiento de participación y del ambiente vivido en las calles de la capital.

Abel Antón, al tomar la salida junto al atleta Fernando Carro. | Ángel Rivas

Junto a él también participaron figuras destacadas del atletismo español como Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y subcampeón de Europa, que cruzó la meta junto a Antón en un gesto simbólico de compañerismo deportivo.

Deporte con causa

Pero la 15K MetLife Madrid Activa es algo más que una competición. Desde su nacimiento, la prueba mantiene un fuerte componente solidario vinculado a la Fundación Educación Activa, que trabaja en la investigación y concienciación sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Los fondos recaudados en la carrera se destinan a becas para familias sin recursos, con el objetivo de facilitar diagnóstico y tratamiento a niños afectados por este trastorno, que en España afecta aproximadamente al 7% de los menores y al 3% de los adultos.

En esta edición, además, se reforzó la labor de sensibilización con una iniciativa orientada a la detección precoz del TDAH en adultos, mediante un test científico validado ofrecido a los participantes y sus familiares en colaboración con la Clínica UDEN Salud Mental.

Una carrera cada vez más sostenible

La organización volvió a poner también el acento en la sostenibilidad. Vehículos híbridos, autobuses lanzadera para los corredores y un sistema logístico pensado para reducir el impacto ambiental formaron parte de un dispositivo que busca hacer de la carrera un evento cada vez más responsable.

El avituallamiento final incluyó fruta y bebidas para los participantes, mientras que diversas entidades y empresas colaboraron en el desarrollo de la prueba, consolidando una cita que combina deporte, salud y compromiso social.

Once ediciones después de su nacimiento, la 15K MetLife Madrid Activa continúa creciendo. Más corredores, más presencia internacional y una ciudad volcada con el running. Una carrera que ya forma parte del paisaje deportivo madrileño y que, a tenor de lo vivido este domingo, parece tener todavía mucho recorrido por delante.