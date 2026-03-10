El deporte de elite como inspiración y fuente de valores para formar a futuros campeones

El Programa Mentor10, de la Consejería de Cultura y Deporte, inauguró el pasado 20 de febrero en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande su octava edición. Lo hizo de la mano de Damián Quintero, medallista olímpico, mundial y europeo, y durante cinco años número uno del kárate mundial, quien difundió los valores asociados a su modalidad deportiva, además de realizar una práctica con alumnos del Colegio El Pinar.

Esta actividad resume bien el espíritu de Mentor10, en la que deportistas de elite transmiten su experiencia a jóvenes andaluces, sirviéndoles de guía en su formación en sus respectivas disciplinas y como personas, aportándoles cercanía y consejos para su día a día. Un programa de excelencia para impulsar el deporte en la comunidad autónoma y al que se incorporará la esquiadora granadina Ana Alonso, doble medallista en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina.

"Creo que este programa es importantísimo para las nuevas generaciones, para que nos vean como referentes, no solo para que apliquen los valores que a nosotros nos han inculcado en el mundo del deporte, sino también para que los puedan aplicar en su educación y su futuro trabajo. Llevo desde el principio. En 2019 éramos diez mentores y ahora somos más de treinta y pico", explica Damián Quintero.

Mentor10 arrancó hace siete años como una apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Entonces contó con la participación de diez mentores y el programa no ha dejado de crecer. En la edición de 2026 contará con 36 mentores, que son referentes en sus modalidades deportivas en Andalucía. Como señala la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, Mentor10 "nació por la necesidad de que los jóvenes deportistas andaluces que comenzaban tuviesen unos referentes en los que fijarse, que les sirvieran de guía en su formación como deportista y como persona, algo fundamental gracias a los valores que aporta el deporte".

Con ese objetivo, los mentores cuentan su experiencia y la comparten en sesiones de entrenamiento, relatando lo que han vivido como deportistas, así como el esfuerzo y el trabajo realizado hasta llegar a la elite internacional de su disciplina. Muchos de ellos son medallistas olímpicos o campeones del mundo europeos y transmiten a las nuevas generaciones formación en valores, cultura del esfuerzo, la importancia de desarrollar hábitos saludables y de vida activa.

La triatleta sevillana María Pujol señala que Mentor10 "es un programa esencial, tanto para el deportista como para la sociedad, ya que transmite valores y hábitos de vida saludable a través de charlas y actividades. El acompañamiento que realiza el mentor con los conocimientos que ha ido adquiriendo con su experiencia, ayudan y orientan al joven deportista sobre el desarrollo deportivo y personal, que va teniendo durante unos años tan complejos como son los de la adolescencia".

"Llegar tan alto como puedan llegar"

Solo en la edición del pasado año, el programa contó con 150 deportistas mentorizados y alrededor de 32.900 participantes en las 59 actividades de formación general con alumnado de centros educativos, universidades, sedes de clubes, centros de menores infractores, asociaciones de lucha contra algunas enfermedades y deportistas de programas de tecnificación deportiva, entre otros.

"El deportista de elite lo primero que aporta es inspiración y cercanía, mostrando que son personas de carne y hueso, como ellos, y que cualquiera puede llegar tan alto como pueda llegar. Ellos pueden comprobar que ese deportista que ven en la tele no es una persona inaccesible ni lejana, y que ellos pueden llegar un día a ese nivel", comenta el granadino Jacinto Garzón, que conoce bien el programa por ser entrenador de la marchadora bicampeona mundial y medallista olímpica María Pérez. En esta edición, además, participa como nuevo mentor. Junto a él, debutan también la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro y la jugadora de rugby jerezana, Laura Delgado 'Bimba'.

A ellos se unen como mentores, Cisco García, Berni Rodríguez, Paco Gaviño, Pedro García, Sarah Almagro, Adrián Miramón, Ana Pérez, Natalia Baldizzone, Pablo Martínez, Cayetano García, María Pérez, Carmen Herrera, Celia Jiménez, Alfonso Cabello, Carlos Marchena, José Manuel Quintero, Emilio Martín, Cristina Morales, Juan Bautista Castilla, Carmen Martín, Rubén Alcántara, Adrián Gavira, María Pujol, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Fátima Gálvez, Damián Quintero, Jaime Canalejo, Javier García, Ayoub Ghadfa, Rocío Delado y Carolina Marín.

La presencia de estos deportistas de primer nivel hace que Mentor10 se también una "buena herramienta para dar a conocer deportes minoritarios", señala el remero Jaime Canalejo, medallista mundial y europeo. Mi experiencia ha sido muy bonita y positiva. Me encanta ver cómo puedes ayudar a los más jóvenes y transmitirles que no siempre lo principal es el resultado. Nosotros les queremos inculcar los valores de esfuerzo, disciplina, resilencia para la vida. Queremos dar a conocer nuestro deporte y nuestras experiencias, pero también hacemos mucho hincapié en los valores que te aporta el deporte para la vida cotidiana".

Los mentores también resuelven dudas y cuestiones que preocupan a los jóvenes deportistas relacionadas con la competición y la carrera deportiva. El objetivo es contribuir a la formación de los talentos deportivos andaluces, acompañándolos y guiándoles en cuestiones que van desde aspectos relacionados con la práctica deportiva a la preparación psicológica, pasando por la alimentación o estrategias para compatibilizar deporte de elite y formación educativa.

Deporte de alto nivel y estudios

"Lo que suelen preguntar más son cosas como cómo te sentiste cuando conseguiste esa medalla, si tenías miedo, quién te apoyaba cuando empezaste, qué tengo que hacer para llegar a ser como tú… pero también las dificultades que se encuentran en el camino y cómo las superaste, como, por ejemplo, cómo superaste cuando no ganaste o tenías una lesión o estabas compitiendo lejos de tu familia", comenta Jacinto Garzón.

Los deportistas también cuestionan a sus mentores por "cómo se compagina la vida deportiva de alto nivel con los estudios. También temas de alimentación, nutrición, planteamiento psicológico, cómo afrontar retos y campeonatos, temas de salud mental y física, los descansos…", explica Damián Quintero. "Otra pregunta recurrente es sobre cómo afrontamos el día a día sin competiciones a la vista o cómo entrenar sin motivación y ganas", añade Jaime Canalejo. En cualquier caso, es importante, entiende María Pujol, "saber darles consejos y tranquilidad, y en muchos momentos tu amistad y cercanía. Muchas veces somos, incluso, confidentes de cualquier problemilla que tienen".

Deporte, pero también valores asociados a las diferentes disciplinas, como el triatlón, que resume esta deportista: "constancia, disciplina, resilencia, positivismo, trabajo en equipo, superación, respeto por el contrario…"; o las relacionadas con el karate, "como el respeto y la humildad. En karate, aunque seas cinturón negro y campeón del mundo, eres igual que el cinturón blanco y en el cole tienes que ser igual", añade Damián Quintero. "Porque luchas para ganarte a ti mismo, para sacar tu mejor versión y ser mejor persona", concluye Jacinto Garzón.