Carlos Garach puso en pausa su carrera de nadador profesional el pasado 31 de marzo de 2025 para cambiar el rumbo de su vida a otra dirección durante unos meses. "No sé cuánto durará, pero estoy seguro de que volveré", anunció en su cuenta de Instagram. El granadino se alistó en el Ejército y ha estado durante siete meses a raíz del convenio que existe entre Defensa y el Comité Olímpico Español.

Después de este periodo, comenzó a retomar la natación a alto nivel a finales de 2025 y en enero regresó a la disciplina de la selección para ponerse a las órdenes de Xavi Casademont. Sin embargo, no se ha apartado del Ejército y sigue compaginando sus deberes militares con los deportivos, como aseguró él mismo en una entrevista en Ideal. Garach se encuentra destinado en la unidad de transmisiones del mando de artillería antiaérea del Ejército de Tierra en Dos Hermanas.

Vuelta al agua

El regreso a la máxima competición se produjo en el Open de Sabadell que se celebra desde el pasado miércoles 11 de marzo hasta el próximo domingo 15. Aunque en este periodo militar, la piscina se convirtió en su vía de escape en los momentos de estrés: "En septiembre volví a las piscinas cuando me estresaba", reconoció.

El nadador se estrenó en Cataluña por todo lo alto proclamándose campeón de España en 400 libres con un tiempo de 3:48.67, consiguiendo además la mínima para el Europeo de París. Este tiempo está por debajo de los 3:48.84 requeridos, pero se trata de un tiempo de consideración ya que la prueba final será en junio en Palma de Mallorca.

En el horizonte, el récord de España de 3:47.29 que él mismo ostenta tras batir el 22 de junio de 2022 en los Trials mallorquines el récord que había vigente. Con la marca conseguida en la piscina de Can Llong, el granadino mostró que no ha perdido su nivel pese al paréntesis y su talento en el agua continúa.