Susto de Juan Ayuso en la París-Niza: abandona en ambulancia pero sin lesiones graves

Las primeras pruebas médicas han traído un importante alivio para Juan Ayuso y para su equipo, el Lidl-Trek. El ciclista alicantino, que tuvo que abandonar la París-Niza tras sufrir una aparatosa caída durante la cuarta etapa, no presenta fracturas según confirmaron las radiografías realizadas tras el accidente.

La noticia supone un respiro para el joven corredor español, que había generado una gran preocupación después de las dramáticas imágenes en las que se le veía retorciéndose de dolor sobre el asfalto. La caída se produjo a unos 46 kilómetros de la meta en un incidente que no fue captado por las cámaras de televisión, lo que añadió aún más incertidumbre sobre lo ocurrido en la París-Niza.

Un susto enorme en plena lucha por el liderato

Ayuso estaba protagonizando una actuación destacada en la prueba francesa y afrontaba la jornada con el prestigioso maillot de líder. Sin embargo, el accidente puso fin de forma abrupta a su participación en una carrera en la que aspiraba a luchar por la clasificación general.

Tras la caída, el ciclista permaneció unos instantes en el suelo visiblemente dolorido antes de ser atendido por los servicios médicos. Finalmente tuvo que ser evacuado en ambulancia, lo que hizo temer inicialmente una lesión de mayor gravedad.

El comunicado del equipo

Horas después del incidente, el equipo confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial que rebajó notablemente la preocupación inicial.

"Afortunadamente, las radiografías no revelaron fracturas para Juan Ayuso tras su caída hoy en París-Niza. Una evaluación clínica adicional realizada por el médico del equipo en el hotel también descartó cualquier otra lesión grave", explicó el Lidl-Trek en su mensaje.

Fortunately X-rays did not reveal any fractures for Juan Ayuso after his crash today at #ParisNice & a further clinical assessment performed by the Team doctor at the hotel also ruled out any other serious injuries 😮‍💨 Join us in wishing Juan a good recovery ❤️‍🩹 pic.twitter.com/5Bny7nUYl5 — Lidl-Trek (@LidlTrek) March 11, 2026

El equipo también señaló que el ciclista seguirá bajo supervisión médica durante los próximos días para controlar su evolución, aunque por ahora no se han detectado daños estructurales.

Dolor en la cadera, pero sin lesiones graves

Pese a las buenas noticias, el corredor sí presenta un fuerte golpe en la cadera, zona que recibió el impacto principal durante la caída. Según las primeras informaciones, el ciclista cojeaba al caminar tras el accidente, lo que confirma que necesitará algunos días de recuperación.

Aun así, el hecho de que no exista fractura cambia por completo el panorama deportivo del alicantino. En lugar de enfrentarse a una larga recuperación, todo apunta a que se tratará de un contratiempo menor.

Un calendario muy importante por delante

La caída llega en un momento clave de la temporada para el ciclista español. Ayuso había comenzado el año con grandes sensaciones tras lograr una brillante victoria en la Vuelta al Algarve, donde conquistó tanto una etapa como la clasificación general.

Su calendario para las próximas semanas incluye varias pruebas importantes que sirven de preparación para los grandes objetivos del año. Entre ellas destacan la Itzulia Basque Country, que se disputará del 6 al 11 de abril, y las clásicas de las Ardenas, como la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Estas carreras forman parte de la puesta a punto del corredor para su gran reto de la temporada: el Tour de Francia.

Optimismo pese al abandono

Aunque el abandono en la París-Niza supone un golpe deportivo, las sensaciones dentro del equipo son ahora mucho más optimistas. El propio Juan Ayuso expresó su decepción por no poder continuar en la carrera, pero aseguró que apoyará a sus compañeros desde casa mientras completa su recuperación.

A la espera de conocer el tiempo exacto que necesitará para volver a competir, el hecho de que no exista ninguna fractura abre la puerta a que su calendario no se vea demasiado alterado.

Después del susto inicial, el balance final es claro: la caída pudo haber sido mucho peor. Y para Juan Ayuso, en plena temporada de crecimiento y ambición, eso ya es una gran noticia.