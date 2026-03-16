El atleta Marko Usabiaga renuncia a la selección: "No correré con la camiseta de España"

El atleta vasco Marko Usabiaga ha decidido no participar en el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos por una única razón: no representar a España. Marko anunció en una entrevista radiofónica en Euskadi Irratia que no se presentaría porque no quería vestir la camiseta del país: "No saldré con la camiseta de España ni correré una carrera de obstáculos. Este año tenemos el Campeonato de Europa aquí, en el País Vasco, en Irún, y he renunciado a mi plaza".

Esta prueba tendrá lugar durante cuatro días, entre el 28 y el 31 de mayo, con un recorrido que discurre por tramos urbanos y naturales de la localidad guipuzcoana. El donostiarra de 22 años tomó esta decisión por tradición familiar, como afirmó en la conversación: "Así me lo ha enseñado mi familia. Mi padre hizo lo mismo hace muchos años en el atletismo".

"Desde los 3 años, mi padre me llevaba a la pista de atletismo a entrenar con él. Me inculcó los valores del deporte y me enganché. Probé con el fútbol, como tantos chavales de mi edad, pero me di cuenta de que lo que me gustaba era competir de manera individual", afirmó el deportista que comenzó a interesarse por el mundo de las carreras de obstáculos con 13 años.

Entre la élite deportiva

Actualmente, Usabiaga trabaja en el Centro de Alto Rendimiento Moute i Superat en Canejan, uniendo empleo y entrenamiento de élite. En su palmarés cuenta con un campeonato de Europa en categoría juvenil en los Dolomitas –Trentino, Italia–, un bronce en el Europeo de Hungría de 2023 –carrera corta de 3 km + 25 obstáculos– y un puesto 32 en el Mundial de 2019 en la categoría de entre 14-19 años.

Además, fue campeón de España en 2023 con solo 19 años y ha conseguido victorias en algunas de las pruebas de Carreras de Obstáculos más reconocidas del calendario nacional, como Valhalla Race Castellón, Poseidón Race Galicia o Medieval Extreme Race en Peñíscola.

Según recoge la actual Ley del Deporte (Ley 39/2022) en el artículo 104: "La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas" es considerado una infracción muy grave y podrían imponerse sanciones que van desde la multa a la suspensión de la licencia federativa por un periodo comprendido entre los dos y quince años.