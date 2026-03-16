Topuria, protagonista de la campaña 'K.O. a las drogas' de la Comunidad de Madrid

Bajo el lema "K.O a las drogas", la Comunidad de Madrid ha presentado este lunes una nueva campaña regional contra el consumo de drogas protagonizada por el luchador Ilia Topuria y que incluye el pódcast "charlas aditivas", enfocado a prevenir el consumo en los jóvenes.

Esta campaña se enmarca dentro del Plan Regional contra las Drogas, que despliega 75 medidas para la concienciación y prevención del consumo de drogas.

En su presentación, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha insistido en la necesidad de luchar contra el consumo a pesar de un aparente descenso en los jóvenes, de acuerdo a los últimos datos oficiales.

"Hay muchas cifras que siguen alarmando, en particular el consumo de cannabis entre personas cada vez más jóvenes", ha advertido.

"Muchos pensaban que probar era lo normal, pero decir no también es una opción. Tu vida vale más que un solo por probar. No te drogues, alejarse también es cuidarse. Elegir bien es tu fuerza", declara en el vídeo promocional Topuria.

A la presentación han asistido estudiantes de dos institutos de la región; a ellos se ha referido el director del centro de día especializado de la Comunidad de Madrid, Eduardo Cueto, quien ha explicado que con esta campaña se potencia la capacidad de elegir de los jóvenes.

Web especializada y un pódcast

La nueva campaña contra las drogas de la Comunidad de Madrid incluye una web que busca dar apoyo, resolver dudas y ofrecer información sobre los riesgos del consumo de drogas.

Para ello, los usuarios pueden encontrar un chat seguro, confidencial y anónimo y un pódcast protagonizado en su primera edición por Topuria.

"¿El cannabis es inofensivo por ser de origen natural?" y "¿Pasa algo si me drogo solo una vez?" son algunas de las dudas que trata de resolver el portal en su sección de "vida saludable".

Además, hay un apartado con vídeos explicativos, en formato vertical, en el que se informa de los servicios de los que dispone la Comunidad de Madrid y testimonios de referentes como el piloto Carlos Sainz o la campeona judókata paralímpica, Marta Arce.