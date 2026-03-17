La insólita carrera de Gledhill: 50 km de esquí entre cervezas, chupitos y enjuague bucal

Gabriel Gledhill será recordado durante un tiempo por su prueba de 50 kilómetros estilo libre de la Copa del Mundo en Oslo, y no por ser el ganador. El esquiador británico de 23 años llegó en la posición número 67 a la línea de meta, pero no cabe duda de que disfrutó de la carrera después de aceptar en la carrera las ofertas de los espectadores.

El esquiador contó lo ocurrido tras cruzar la línea de meta. Lo hizo con total normalidad y explicó que había consumido entre diez y doce cervezas y en torno a cinco chupitos de Jägermeister: "Esta podría ser mi última carrera aquí, así que tuve que aceptar todas las ofertas de cerveza y alcohol que me hicieron", reconoció Gledhill a la agencia de noticias noruega NTB y admitió que notaba estar "un poco borracho".

No solo ingirió bebida a lo largo del recorrido, si no que alguien le ofreció enjuague bucal y este lo tomó sin saber verdaderamente de lo que se trataba. Este hecho provocó los vómitos de Gledhill en algunos tramos de la competición. Incluso, llegaron a ofrecerle snus - tabaco húmedo común en los países nórdicos -.

Peligra su continuidad

El deportista, nacido en Inglaterra, reside en Noruega desde hace cinco años, en la ciudad de Lillehammer, pero recientemente ha visto rechazada su solicitud de residencia permanente debido a que no cumple con los requisitos económicos. Si no se resuelve esta situación antes de finales de marzo, Gabriel podría verse obligado a dejar el país.

De ser así, su carrera en el esquí de fondo también quedaría pendiente de un hilo: "Mi entorno de entrenamiento se encuentra íntegramente en Lillehammer. Si tengo que irme del país ahora, tendría que abandonar el esquí de fondo y retirarme de este deporte", comentó el propio atleta.

A pesar de todo, la organización de la Copa del Mundo restó importancia al asunto y felicitó a Gledhill: "Hoy también fueron los últimos 50 km para un chico que se ha convertido en una gran figura en el esquí de fondo. Gracias por abrazar esta personalidad, Gabriel, y por traer tu humor, aura y visibilidad al esquí de fondo".