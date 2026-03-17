El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado "el enorme orgullo" por ver competir al equipo paralímpico español, recién llegado de los Juegos de Milán Cortina 2026, al que recibió este martes en el palacio de la Moncloa, acompañado por Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. "Quería trasladaros el enorme orgullo que tenemos por veros competir, todo ese esfuerzo que habéis desplegado y la ilusión que se transmitía en las imágenes de toda la delegación española", comenzó el presidente.

Al acto asistió la delegación española en Milán Cortina, integrada por ocho deportistas que debutaban en los Juegos: la abanderada Audrey Pascual, Emilio Redondo, Higinio Rivero, Javier Marcos, María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez, que compitieron en las disciplinas de esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón. "Por lo que he leído, es la primera vez que participabais en unos Juegos Paralímpicos, lo cual ha tenido que ser una experiencia que no vais a olvidar. Trasladaros el reconocimiento, el orgullo y el compromiso del conjunto de la sociedad española, expresado en el Gobierno de España y las Cortes Generales", añadió.

El equipo regresó de Milán Cortina con cuatro medallas (dos oros, una plata y un bronce), todas ellas obtenidas por Audrey Pascual en esquí alpino, en lo que supone el mejor resultado de España en unos Paralímpicos de invierno desde la edición de Salt Lake City (Estados Unidos) en 2002.

Pedro Sánchez tuvo un reconocimiento especial para Pascual: "Reconociendo el desempeño de todos los deportistas, me gustaría hacer una mención especial a quien viene con un montón de medallas. Lograr una medalla de bronce, una de plata y dos de oro... Audrey, es un verdadero honor estar a tu lado y reconocer en ti a una referencia". La esquiadora, a su vez, le hizo entrega de una camiseta del Comité Paralímpico Español. El presidente del Gobierno también se acordó de las familias y entrenadores que acompañan a los deportistas: "Todo deporte es un deporte de equipo, hay mucho esfuerzo detrás para que vosotros podáis desarrollaros como deportistas y mucho sacrificio por parte de las familias. Esas cosas no se ven hasta que uno va logrando los objetivos que os marcáis".

Además, hizo referencia a la Ley del Deporte, aprobada en 2022. "Establecíamos un compromiso de incentivar la participación de los deportistas en los Juegos Paralímpicos. Es un compromiso que permanece, está establecido en el conjunto de los partidos políticos. Animaros a que continuéis en las próximas competiciones internacionales que haya", expresó.

La ministra Milagros Tolón ya había acompañado este martes al equipo paralímpico en sus recepciones tanto en el palacio de la Zarzuela, donde fueron felicitados por los reyes de España, como en el Consejo Superior de Deportes, donde les esperaba su presidente José Manuel Rodríguez Uribes.