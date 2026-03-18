Cerca de 5.000 corredores participarán en la II Carrera Popular Guardia Real

Cerca de 5.000 corredores participarán en la segunda edición de la II Carrera Popular Guardia Real, que se disputará sobre 10 kilómetros con salida y meta en el Palacio Real de Madrid el próximo domingo 28 de junio, según han anunciado este miércoles los organizadores en su presentación oficial en la capital de España.

Al acto acudieron el coronel jefe de la Guardia Real, Luis Alfonso Choya; el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz; el doble campeón del mundo de maratón Abel Antón; y el CEO de G2O Publisport — empresa organizadora de la prueba—, Gerardo González.

Bajo el lema 'Al servicio de la Corona', la carrera se celebrará el 28 de junio, a partir de las 08:30 horas, con un recorrido que atravesará algunos de los enclaves más emblemáticos del centro de la capital de España como Paseo del Prado y Gran Vía, que reproduce el itinerario que recorrieron SSMM los Reyes el día de la proclamación de Felipe VI en 2014.

"Esta carrera nace con la voluntad de abrir la Guardia Real a la ciudadanía, de acercarla a la sociedad a través de un lenguaje tan universal como el deporte", comentó Alfonso Choya, que destacó el éxito de la primera edición, celebrada por el X aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Con salida y meta en el entorno del Palacio Real y la Plaza de la Armería, el trazado combina deporte, valor histórico y una puesta en escena que estará amenizada por bandas de música militares. Dirigida a corredores habituales y aficionados la carrera pretende consolidarse en el calendario deportivo de la ciudad.

En este sentido, Abel Antón elogió el recorrido y ensalzó que "correr por calles llenas de historia como éstas es un privilegio". "Es algo que no es fácil de encontrar en grandes ciudades como Madrid. Que una carrera salga y finalice en el Palacio Real es un auténtico privilegio", comentó.

Asimismo, el atleta soriano se mostró convencido de que en esta segunda edición se agotarán los dorsales, ya que, según él, a los atractivos del recorrido "hay que sumarle la puesta en escena de la prueba, su ambientación, y la posibilidad de correr por espacios históricos".

Joma, patrocinador técnico

Durante el acto se presentó la camiseta oficial de esta edición, diseñada por Joma, que se incorpora a la prueba como patrocinador técnico oficial. La firma aportará la prenda que recibirán todos los participantes, una camiseta técnica que incorpora en el pecho el logotipo de la prueba, mientras que en la parte trasera luce una imagen del Palacio Real.

Las inscripciones, a un precio de 15 euros, ya están disponibles a través de la web oficial de la carrera (https://carreraguardiareal.com) y en la plataforma Deporticket (https://www.deporticket.com/).