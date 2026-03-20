El 20 de marzo de 1967 Shizo Kanakuri cruzaba la línea de meta de la prueba del maratón de Estocolmo. Tiempo: 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20,3 segundos. Sí. Porque había arrancado en los Juegos Olímpicos de 1912, y terminado ahora, en el mismo lugar, en 1967. Entre medias, una historia fascinante.

Nacido en Nagomi el 20 de agosto de 1891, Shizo Kanakuri creció en el yugo de una familia ultraprotectora. Quizá pensando en su bien y en su seguridad, nunca le dejaron explorar su gran pasión: el atletismo. Porque desde pequeño mostró un amor impropio: iba por todo corriendo. Feliz. Ligero.

Sólo la intervención del menos esperado logra que Shiko pueda hacer realidad su sueño. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 serán los primeros en los que participará Japon, y el emperador japonés Mutsuhito quiere hacer ondear la bandera nacional. Se inicia así un programa de búsqueda de talentos por todos los rincones del país. Es así como se da con el joven Shizo Kanakuri, que demuestra a todos que es de los mejores fondistas nipones.

Le pusieron a prueba en 1911, con 20 años, en una maratón por la zona rural de Japón que Shiko completó en un tiempo de 2 horas y 32 minutos. Era, supuestamente, el récord mundial. Aunque en realidad completó una distancia de 40 kilómetros, y no la oficial del maratón. Tiempo en cualquier caso que confirma que el nipón se encontraba entre los mejores atletas del mundo.

Por ello mismo será seleccionado finalmente para competir en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Junto al velocista Yahiko Mishima, fueron los dos únicos atletas escogidos.

Ya el viaje de ida es toda una odisea. 18 días en barco, más luego el Transiberiano, la línea de ferrocarril que une a Europa y Asia. Resultado: ninguno de los dos deportistas llega en las mejores condiciones. Mishima es el abanderado. A la hora de competir, no logra pasar a la final.

Ahora, toda la responsabilidad del país nipón recae sobre las espaldas de Kanakuri. Es la de Estocolmo una de las maratones más duras de cuantas se hayan celebrado en la historia. Por el recorrido, y por la temperatura: más de 32 grados y una elevadísima humedad. La carrera parece más bien una prueba de eliminación. Los atletas van abandonando uno tras otro. El portugués Francisco Lázaro sufre un desfallecimiento a los 31 km. Fallecerá al día siguiente en el hospital.

Kanakuri se muestra protagonista casi desde la salida. A mitad de carrera se mantiene en cabeza sólo acompañado del sudafricano Ken McArthur. Éste logra tomar cierta ventaja, mientras el japonés trata de aguantar el ritmo. Demasiado exigente para él.

Lo impensable ocurre cuando los atletas entran en el pueblo de Sollentuna. Porque ahí se le pierda la pista. Para siempre. O casi siempre. Los 18.000 espectadores congregados en el Estadio Olímpico de Estocolmo lo esperan, pero nunca llega. Lo buscan, pero nadie lo encuentra. Kanakuri había desaparecido del mapa...

Sin esconderse

Nadie vuelve a saber de él. Al menos en Suecia. Hablamos de otra época. Se le considera desaparecido.

Hasta que en 1962, con motivo del 50 aniversario de los Juegos de Estocolmo, un periodista sueco lo localiza en su ciudad natal. Habla con él. Y lo que le cuenta es trepidante.

El propio Kanakuri reconoce que al entrar en aquella localidad estaba exhausto. Pasó por delante de una casa en la que la familia estaba fuera viendo la carrera, y les pidió algo de beber. Le ofrecieron un zumo... y se quedó dormido. Al despertar, más de una hora más tarde, vio absurdo continuar. Así que sin decir nada a nadie decidió regresar a por sus cosas, y volver directo a Japón. Sentía tristeza por lo ocurrido, y sólo deseaba regresar a casa. Siendo su destino una incógnita por los organizadores de la cita olímpica, quienes creyeron que había muerto.

Escribiría en su diario:

"Es la mañana siguiente a mi derrota. Me duele el corazón de arrepentimiento para el resto de mi vida. Pero el fracaso enseña el éxito y solo puedo esperar a que llegue el día con buen tiempo después de la lluvia para poder limpiar mi vergüenza. Si la gente quiere reírse, que se ría. Mostré la falta de fuerza física de los japoneses y sus habilidades inmaduras. No puedo cumplir con esta carga, pero morir es fácil y vivir es difícil. Para borrar esta vergüenza, trabajaré con todas mis fuerzas para pulir mis habilidades en el maratón y elevar el prestigio de nuestro país".

Lo cierto es que a su regreso a Japón Shizo Kanakuri hace vida normal. Entrenando con mayor ahínco si cabe. Y entrenando también a muchos otros atletas. Es por ello que en el país se le conoce como "el padre de la maratón". Incluso volvería a competir a Europa, en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, en los que termina 16º, y los de París de 1924, siendo uno de los 41 atletas retirados.

Por eso le sorprendió cuando, siendo ya un profesor de geografía jubilado y padre de seis hijos, aquel periodista le contó que en Suecia seguía siendo un caso sin cerrar, un atleta desaparecido o fallecido del que nunca más se supo. Un atleta más famoso que casi cualquier ganador de medalla en los Juegos de Estocolmo. Una especie de leyenda.

El resarcimiento

Así que entre ambos, y con la connivencia del Comité Olímpico Sueco, deciden que debe regresar a Estocolmo para terminar su carrera. Han pasado 55 años de los Juegos. Pero aquel 20 de marzo de 1967 se cerrará el círculo.

Kanakuri, ya con 76 años, vuelve a Sollentuna. Con paso lento y decidido, arranca a correr. La sorpresa llega cuando queda aproximadamente un kilómetro para la meta. Aparece multitud de público y decenas de cámaras de televisión. Es su gran momento. Saluda. Acelera el ritmo. Y cruza la meta. "Ha sido una carrera larga, pero durante ella he conseguido una esposa, seis hijos y diez nietos, y eso lleva su tiempo" es lo primero que acierta a decir.

Pero para él, aquel gesto significa mucho más. Es completar aquello que tuvo que abandonar avergonzado. Es cerrar las cuentas con el pasado. Es toda una cuestión de honor.